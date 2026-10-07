باشگاه خبرنگاران جوان - شهرداری شیراز با استقرار ظرفیت‌های عملیاتی خود در سناریوی فرضی زلزله ۶.۷ ریشتری، توان امدادی خود را در مانور صلابت زاگرس به بوته آزمایش گذاشت؛ واکاوی نقاط ضعف در بحران‌های احتمالی، اولویتی است که به گفته شهردار، پیش‌نیاز حیاتی برای بهینه‌سازی فرایند‌های امداد و نجات در بحران‌های واقعی محسوب می‌شود.

رزمایش بزرگ صلابت زاگرس با مشارکت ۱۸۰ دستگاه اجرایی و امدادی در ورودی شمالی صدرا برگزار شد. در این عملیات، مجموعه شهرداری شیراز با بسیج بیش از ۲۰۰ دستگاه ماشین‌آلات و نزدیک به یک‌هزار نفر از نیرو‌های تخصصی خود، آمادگی زیرساختی و اجرایی مدیریت شهری را برای مواجهه با مخاطرات طبیعی محک زد.

محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، در این خصوص اظهار کرد: این مانور بر اساس سناریوی وقوع زمین‌لرزه ۶.۷ ریشتری تعریف شده است و مجموعه مدیریت شهری شیراز با اتکا به تمهیدات قبلی، با تمام قوا در محل مستقر شد.

او افزود: نیرو‌هایی از مناطق دوازده‌گانه، معاونت محیط‌زیست و خدمات شهری و سازمان‌های آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، مدیریت پسماند، مدیریت آرامستان‌ها، ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی، سیما، منظر و فضای سبز شهری و همچنین سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری در این مانور استقرار یافته‌اند.

اسدی با اشاره به فعال‌سازی ساختار آماده‌باش در کل مجموعه مدیریت شهری تصریح کرد: بر پایه سناریوی حادثه و تماس‌های برقرارشده با سامانه ۱۲۵، توان عملیاتی لازم برای آواربرداری، اطفای حریق، استقرار مواکب امدادرسانی و ارائه امکانات کامل از سوی سازمان مدیریت آرامستان‌ها برای رسیدگی به موارد فوتی احتمالی فراهم شد. افزون بر این، سرویس‌های بهداشتی سیار، نانوایی‌های سیار و دیگر سازوکار‌های ضروری برای مدیریت شرایط بحران تدارک دیده شده است.

شهردار شیراز با تأکید بر پایش میدانی نیرو‌ها و ناوگان اعزامی خاطرنشان کرد: سطح آمادگی تجهیزات و نیرو‌های شهرداری شیراز مطلوب و رضایت‌بخش است و این سنجش میدانی، زمینه‌ساز هم‌افزایی مناسب میان دستگاه‌ها به شمار می‌رود.

او همچنین با اشاره به ارزیابی عملکرد افزود: یکی از رسالت‌های بنیادین در اجرای مانورها، ارزیابی دقیق سازمانی و شناسایی نقاط ضعف است؛ از همین رو، بازرسانی ویژه از جمله مدیرکل بازرسی شهرداری شیراز به صورت میدانی مأمور سنجش و ارزیابی فرایند‌ها شدند.

شهردار شیراز توضیح داد: حضور دستگاه‌ها تنها به چند ساعت محدود نبوده و از چندین روز گذشته استقرار تجهیزات و نیرو‌ها آغاز شده است تا در بوته آزمایش، توان واقعی مدیریت شهری در مواجهه با مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله مشخص شود و نواقص به منظور خدمت‌رسانی بهتر برطرف شود.

او، همچنین از همراهی استاندار فارس، ستاد مدیریت بحران استان، ۱۸۰ دستگاه اجرایی و امدادی حاضر در رزمایش، صداوسیمای مرکز فارس، اصحاب رسانه و نیرو‌های پرتلاش شهرداری شیراز قدردانی کرد.

برگزاری این سلسله تمرین‌های عملیاتی و ارزیابی‌های فنی، بخشی از فرایند‌های پدافند غیرعامل است که با هدف افزایش آمادگی در برابر حوادث و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی انجام می‌شود و زمینه را برای تاب‌آوری هرچه بیشتر فراهم می‌سازد.

امید جابری، سخنگوی ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز، در تشریح جزئیات حضور مدیریت شهری در این رزمایش گفت: ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز با بهره‌گیری از نیرو‌های تخصصی و ماشین‌آلات و تجهیزات فنی، مدیریت بحران شهری را در این عملیات راهبری می‌کند.

او با اشاره به تفکیک وظایف اجرایی افزود: در سناریوی ترسیم‌شده، عملیات امداد و نجات و اطفای حریق به سازمان آتش‌نشانی واگذار شده و مسئولیت رسیدگی به موارد فوتی نیز بر عهده سازمان آرامستان‌ها قرار دارد. همچنین سازمان مدیریت پسماند با هدف پاک‌سازی و مدیریت نخاله‌ها وارد عمل شده است و برای جبران خسارت‌های احتمالی به میدان تره‌بار، غرفه‌های عرضه‌کننده مایحتاج عمومی مستقر شده‌اند.

جابری درباره مدیریت پیامد‌های ثانویه بحران توضیح داد: وقوع زلزله موجب شکستگی لوله‌های آب و فاضلاب و انسداد شبکه دفع آب‌های سطحی شده که پیامد آن آب‌گرفتگی منازل و مسدود شدن زیرگذرهاست. در این بخش، تیم مدیریت سیلاب متشکل از شهرداران مناطق دوازده‌گانه، سازمان عمران و معاونت فنی با هماهنگی مرکز کنترل ترافیک و مرکز فرماندهی برای بازگشایی شریان‌های اصلی و رفع انسداد معابر، عملیات تخصصی انجام دادند.

سخنگوی ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز همچنین عنوان کرد: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک نیز مسئولیت انتقال شهروندان و هدایت آنان به محل‌های اسکان اضطراری را در دستور کار خود دارد تا خدمات‌رسانی در شرایط بحرانی با نظم و سرعت لازم انجام شود؛ بنابراین گزارش، برگزاری این رزمایش با محوریت ارزیابی تعامل میان‌سازمانی و عملیاتی، گامی در راستای شناسایی چالش‌های پیش رو در مدیریت حوادث غیرمترقبه است تا با اصلاح فرایندها، ضریب تاب‌آوری شیراز در مواجهه با خطرات احتمالی افزایش یابد.

منبع: شهرداری شیراز