باشگاه خبرنگاران جوان - محمود انصاری معاون بازرگانی و عملیات شعب هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بیان اینکه هما پرواز‌های خود به کراچی را از دو مبدأ تهران و مشهد از سر گرفت گفت: بر اساس برنامه جدید، هر هفته یک پرواز از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) و یک پرواز از فرودگاه مشهد به مقصد کراچی انجام می‌شود.

وی افزود: نخستین پرواز مسیر مشهد ـ کراچی ـ مشهد پس از وقفه، روز سه‌شنبه (۱۴ مهرماه) انجام شد و پرواز برگشت آن نیز بامداد چهارشنبه در فرودگاه مشهد به زمین نشست. این مسیر بر اساس برنامه پروازی هما، روز‌های سه‌شنبه هر هفته برقرار است. همچنین در ادامه ازسرگیری پرواز‌های کراچی، مسیر تهران - کراچی - تهران نیز روز‌های دوشنبه هر هفته انجام می‌شود.

معاون بازرگانی و عملیات شعب هما در ادامه اظهار داشت: با برقراری مجدد پرواز‌های کراچی از دو مبدأ تهران و مشهد، این مسیر در برنامه پرواز‌های بین‌المللی هما قرار گرفته است.

انصاری یادآور شد: در حال حاضر پرواز‌های تهران ـ استانبول، مشهد ـ استانبول، تهران ـ نجف و اصفهان ـ نجف نیز در شبکه پروازی بین‌المللی این شرکت برقرار است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی