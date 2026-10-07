پس از بازداشت یک تفنگدار دریایی آمریکا به ظن قتل یک زن ۳۹ ساله، نیرو‌های آمریکایی در اوکیناوا ۳۰ روز مشمول منع رفت‌وآمد شبانه شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - امروز چهارشنبه، در پی کشته شدن یک زن در جنایتی که مظنون اصلی آن یک تفنگدار دریایی آمریکایی است، نیرو‌های آمریکایی مستقر در اوکیناوای ژاپن به مدت ۴۸ ساعت از مصرف مشروبات الکلی منع و همچنین برای مدت ۳۰ روز مشمول مقررات منع رفت‌وآمد شبانه شدند.

این پرونده خشم گسترده‌ای را در ژاپن برانگیخته است؛ جایی که جرایم مرتبط با نیرو‌های آمریکایی سال‌هاست انتقاد‌ها از حضور این نیرو‌ها در کشور را تشدید کرده است.

بنجامین تی. واتسون، هماهنگ‌کننده منطقه اوکیناوا و فرمانده نیروی اعزامی تفنگداران دریایی سوم، از روز چهارشنبه «ممنوعیت کامل مصرف مشروبات الکلی در داخل و خارج از پایگاه‌ها» را اعلام کرد.

او همچنین از آغاز یک «دوره تامل» ۳۰ روزه از روز جمعه خبر داد و گفت: «ما منع رفت‌وآمدی را اعمال خواهیم کرد که بر اساس آن آزادی خروج همه نیرو‌ها بین نیمه‌شب تا ساعت پنج صبح پایان می‌یابد.»

واتسون گفت دوره ۴۸ ساعته که آن را «توقف عملیاتی» نامید، به فرماندهان اجازه می‌دهد برای تمامی نیرو‌های نظامی، آموزش‌هایی درباره «استانداردها، انضباط و مسئولیت‌های ما به‌عنوان اعضای جامعه اوکیناوا» برگزار کنند.

واتسون که ارشدترین مقام نظامی آمریکا در اوکیناواست، افزود که عملیات در این مدت متوقف خواهد شد و «اجازه خروج از پایگاه‌ها را نخواهیم داد.»

پلیس روز یکشنبه اعلام کرد یک تفنگدار دریایی آمریکا که در اوکیناوا مستقر است، به ظن قتل یک زن ۳۹ ساله در داخل هتلی در شهر نا‌ها و سرقت کیف پول او بازداشت شده است.

رسانه‌های محلی گزارش دادند که این زن بر اثر خفگی کشته شده است، اما تفنگدار دریایی اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد می‌کند.

منبع: رویترز

برچسب ها: نظامیان آمریکا ، اوکیناوا ژاپن
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ج
۱۸:۱۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
استعمار ژاپن بعد 80سال ادامه دارد!
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