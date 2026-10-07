عدم واگذاری مسئولیت: مسئولیت‌های متناسب با سن به کودک سپرده نمی‌شود.

عدم واگذاری مسئولیت: مسئولیت‌های متناسب با سن به کودک سپرده نمی‌شود.

تغییر مداوم قوانین: قوانین خانه ثبات ندارند و با کمی اصرار یا گریه فرزند، قابل معامله می‌شوند.

تغییر مداوم قوانین: قوانین خانه ثبات ندارند و با کمی اصرار یا گریه فرزند، قابل معامله می‌شوند.

اکثر پدر و مادرها آگاهانه دست به فرزندسالاری نمی‌زنند؛ بلکه محبت بیش از حد، دلسوزی بی‌جا، احساس گناه یا ترس از ناراحتی فرزند، آن‌ها را به این تله می‌اندازد. بسیاری تصور می‌کنند برآورده کردن سریع و بی‌قیدوشرط خواسته‌های کودک، نشان‌دهنده عشق و حمایت کامل است؛ در حالی که تسلیم شدن‌های مداوم در برابر گریه‌ها و لجبازی‌ها، مرزهای تربیتی را ویران می‌کند.

اکثر پدر و مادرها آگاهانه دست به فرزندسالاری نمی‌زنند؛ بلکه محبت بیش از حد، دلسوزی بی‌جا، احساس گناه یا ترس از ناراحتی فرزند، آن‌ها را به این تله می‌اندازد. بسیاری تصور می‌کنند برآورده کردن سریع و بی‌قیدوشرط خواسته‌های کودک، نشان‌دهنده عشق و حمایت کامل است؛ در حالی که تسلیم شدن‌های مداوم در برابر گریه‌ها و لجبازی‌ها، مرزهای تربیتی را ویران می‌کند.

فرزندسالاری وضعیتی است که در آن، تصمیم‌ها و قواعد خانواده به جای آنکه بر پایه هدایت، تدبیر و مسئولیت‌پذیری والدین شکل بگیرد، تحت تأثیر خواسته‌ها و رفتارهای هیجانی کودک قرار می‌گیرد. روانشناسان هشدار می‌دهند این روند که معمولاً از ۲ تا ۳ سالگی و هم‌زمان با شکل‌گیری استقلال کودک آغاز می‌شود، اقتدار والدین را زیر سؤال برده و ساختار خانواده را متزلزل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اگر پاسخ شما مثبت است، متأسفانه باید بگویم که بدون آنکه بدانید، در حال واگذاری فرمان مدیریت خانه به فرزندتان هستید!

باشگاه خبرنگاران جوان - اگر پاسخ شما مثبت است، متأسفانه باید بگویم که بدون آنکه بدانید، در حال واگذاری فرمان مدیریت خانه به فرزندتان هستید! ‌ فرزندسالاری وضعیتی است که در آن، تصمیم‌ها و قواعد خانواده به جای آنکه بر پایه هدایت، تدبیر و مسئولیت‌پذیری والدین شکل بگیرد، تحت تأثیر خواسته‌ها و رفتارهای هیجانی کودک قرار می‌گیرد. روانشناسان هشدار می‌دهند این روند که معمولاً از ۲ تا ۳ سالگی و هم‌زمان با شکل‌گیری استقلال کودک آغاز می‌شود، اقتدار والدین را زیر سؤال برده و ساختار خانواده را متزلزل می‌کند. ‌

عواقب خطرناک برای آینده کودک و خانواده ‌

کودکی که در خانه فرمانروایی می‌کند، شاید در لحظه خوشحال به نظر برسد، اما در آینده با آس آسیب‌های روانی و اجتماعی جدی مواجه خواهد شد:

کاهش تحمل ناکامی و آستانه صبر: شنیدن کلمه «نه» بخش طبیعی از رشد است. کودکی که هرگز با «نه» مواجه نشده، در یادگیری خودتنظیمی، مدیریت هیجان و تحمل صدمات زندگی ناتوان خواهد بود.

چالش شدید در مدرسه و اجتماع: این کودکان در محیط مدرسه، فعالیت‌های گروهی و روابط دوستانه هنگام مواجهه با قوانین یا مخالف‌خوانی دیگران، پرخاشگر یا گوشه‌گیر می‌شوند.

تخریب رابطه زن و شوهر: وقتی کودک محور تصمیم‌گیری‌ها می‌شود، اختلاف نظر والدین بر سر نحوه تربیت بالا می‌گیرد. انرژی و زمان خانواده صرف مدیریت بحران‌های کودک شده و رابطه زوجین به حاشیه رانده می‌شود. ‌

۴ راهکار مهارتی و کاربردی برای بازگرداندن اقتدار به والدین

‌ تربیت فقط پاسخ به خواسته‌های کودک نیست، بلکه آموزش مسئولیت‌پذیری، تحمل محدودیت و آمادگی برای واقعیت‌های زندگی است. برای اصلاح این مسیر، راهکارهای زیر را به کار بگیرید:

تفاوت بین «نیاز» و «خواسته» را درک کنید: به نیازهای واقعی (عاطفی، تغذیه، امنیت) با تمام وجود پاسخ دهید، اما خواسته‌های لحظه‌ای و غیرضروری را مرزبندی کنید.