باشگاه خبرنگاران جوان - محمد میرزایی ضمن تبریک ۱۴ مهر ماه روز دامپزشکی گفت: با هدف اجرای قانون، شفاف‌سازی آمار تولید و ارتقای نظام سلامت دام ها، در طول سال ۱۴۰۴، ۹۸ هزار و ۴۵۳ رأس دام سبک و سنگین در این شهرستان هویت گذاری شده است که معادل ۹ درصد کل آمار هویت گذاری استان فارس در طول سال گذشته است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه ۲۰ هزار و ۷۸۴ راس از دام‌های هویت گذاری شده از گونه گاو بوده، تصریح کرد: در بخش دام سبک نیز با هدف شناسایی و ساماندهی واحد‌های دامداری و گله‌ها، ۵۷ هزار و ۱۸۳ رأس گوسفند و ۱۹ هزار و ۴۵۳ رأس بز هویت‌دار شده‌اند. شتر، گاومیش و اسب از دیگر گونه‌های دامی هویت گذاری شده در شهرستان شیراز است.

او با تاکید بر اینکه همزمان با هویت گذاری دام‌ها ثبت آمار جمعیت دامی در سامانه جامع پهنه‌بندی وزارت جهاد کشاورزی نیز آغاز و به عنوان یک اولویت و الزام دیگر کارشناسان پهنه شهرستان شیراز در حال انجام است، افزود: تا کنون ۳۴۴ واحد تولیدی با مجموع جمعیت دامی ۴۵ هزار و ۶۱۵ راسی شناسایی و ثب اطلاعات شده‌اند.

میرزایی تصریح کرد: شهرستان شیراز تا کنون با ثبت آمار ۲۲ هزار و ۳۲۵ رأسی گاو حائز رتبه نخست استان فارس در جمعیت دام سنگین ثبت شده است که نزدیک به ۴۸ درصد از کل جمعیت گاو ثبت‌شده در سامانه پهنه‌بندی استان فارس را شامل می‌شود.

او اظهار کرد: بر اساس گزارش عملکرد‌ها و برنامه ریزی‌های انجام شده، نظام مدیریت امور دام در شهرستان شیراز با دو رویکرد موازی «ثبت در پهنه‌بندی» و «هویت‌گذاری فیزیکی» هدایت می‌شود. تحلیل تطبیقی این دو سامانه نشان‌دهنده دقت بالای پایش در دام سنگین است. این آمار، مبنای اصلی برنامه‌ریزی‌ها برای ارائه بسیاری از خدمات به وِیژه صدور موافقت‌های حمل و نقل و تخصیص سهمیه‌های سوخت و دیگر نهاده‌هاست.

بهره‌گیری از داده‌ها برای ارتقای خدمات دولتی الزامی است

رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز نیز با اشاره به ضرورت هم‌افزایی اطلاعاتی میان سامانه‌های موجود، اعلام کرد: تطبیق هوشمندانه‌ی داده‌های سامانه هویت‌گذاری با سامانه پهنه‌بندی، ابزار دقیقی را در اختیار ما قرار می‌دهد تا ارائه‌ی خدمات و توزیع نهاده‌های تولید مستقیماً به جامعه بهره‌برداران واقعی و دام‌های پلاک‌کوبی‌شده اختصاص دهیم.

مهدی نعیمی افزود: ثبت اطلاعات در سامانه پهنه بندی و انجام فرآیند هویت گذاری دام به صورت توامان، فراتر از یک وظیفه اداری، زیرساختی حیاتی برای جلوگیری از قاچاق دام، کنترل بیماری‌ها، رصد مسائل بهداشتی و تسهیل فرآیند ارائه خدمات به تولیدکنندگان است.

او در همین خصوص ابراز کرد: از تمامی دامداران و تولیدکنندگان شهرستان شیراز درخواست می‌شود ضمن پلاک کوبی و هویت گذاری مستمر گله ها، با مراجعه به مراکز جهاد کشاورزی، نسبت به به‌روزرسانی اطلاعات گله‌های خود در سامانه پهنه‌بندی اقدام کنند تا از تفاوت‌های آماری جلوگیری شده و امکان بهره‌مندی حداکثری از بسته‌های حمایتی دولتی فراهم شود.

رئیس اداره تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز اظهار کرد: مدیریت جهاد کشاورزی این شهرستان بر آن است تا ضمن تمرکز بر پایش مستمر هویت گذاری‌های انجام شده، از ظرفیت‌های جدید سامانه پهنه‌بندی برای رصد زنده جمعیت دام سبک و سنگین (به ویژه گوسفند و بز) استفاده کافی نماید تا با حذف شکاف‌های آماری موجود، برنامه‌ریزی تولید و امنیت غذایی منطقه با دقت و سرعت بیشتری محقق شود.

منبع: جهاد کشاورزی شیراز