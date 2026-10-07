برخی معتقدند عملیات ۷ اکتبر باعث شد جبهه مقاومت مناطقی را ازدست بدهد و بسیاری از فرماندهان این جبهه توسط رژیم کودک کش اسرائیل به شهادت برسند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رویدادهای هفتم اکتبر سال ۲۰۲۳ و آغاز عملیات «طوفان الاقصی»، به همراه جنگ ویرانگر و بی‌سابقه‌ای که متعاقب آن در نوار غزه رخ داد، یکی از پیچیده‌ترین و حیاتی‌ترین نقاط عطف در تاریخ معاصر منطقه به شمار می‌رود. پاسخ نظامی اسرائیل به این عملیات، به معنای واقعی کلمه به ویرانی گسترده نوار غزه و جان‎باختن ده ها هزار نفر انجامید. با وجود این فاجعه عظیم انسانی و هزینه‌های جبران‌ناپذیر آن، در عرصه تحلیل‌های استراتژیک و ژئوپلیتیک، محور استدلالی و روایتی عمیق وجود دارد که این رویدادها را از زاویه‌ای دیگر بررسی می‎کند. محور اصلی این استدلال بر این گزاره استوار است که اگرچه در پاسخ به این عملیات، غزه با خاک یکسان شد و ده‌ها هزار نفر جان باختند، اما در غیاب شوک بزرگ طوفان الاقصی، این ماهیت، هویت و آرمان و در نهایت جغرافیا، ملت و موجودیت فلسطین بود که به صورت خاموش و بی‌سر و صدا در مسیر مرگ و فراموشی کامل قرار داشت.

این موضوع را محور گفت‌وگو با آقای خالد قدومی، نماینده‌ جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در ایران قرار دادیم. در این گفت ‎وگو قدومی به واکاوی این محور استدلالی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه این رویداد، به رغم هزینه‌های آخرالزمانی‌اش، مسیر اقدامات سلطه‌گرانه جهانی را تغییر داد.​​​​​​​

به عنوان سوال اول و برای پاسداشت شهدای بزرگ جنبش حماس، اگر خاطره مشترکی با شهدای سال های اخیر به ویژه شهید اسماعیل هنیه دارید، بفرمایید.

قدومی: آخرین خاطره من مربوط به آخرین دیدار مشترک دو شهید عزیز یعنی «شهید اسماعیل هنیه» و «قائد شهید آیت ا... سیدعلی خامنه ای» برمی گردد که افتخار حضور در کنار این عزیزان را داشتم. این دیدار از نظر فکری، عاطفی و انسانی یک دیدار تاریخی بود. رهبر شهید در این دیدار با یک سوال، حقیقت مهمی طرح کردند و فرمودند «مکتب شهدا یک مکتب الهام بخش برای کل جهان حتی غیرمسلمانان است». ایشان از ما سوال کردند «شما اهالی غزه با وجود شهدا و قربانیان فراوان چگونه صبر می کنید و مقاوم هستید؟» که شهید اسماعیل هنیه نیز به ایشان عرض کرد: «جامعه ما یک جامعه شهادت طلب است و ریشه اش حقانیت و عدالت آرمان فلسطین مبتنی بر مفاهیم قرآنی است. مکتب ما معتقد به حفظ قرآن دارد و به همین دلیل است که برکت در سرزمین ما جاری است و ما به این مکتب باور داریم». در این دیدار رهبر شهید بیان کردند که به برکت مکتب مقاوم فلسطین، بعد از عملیات طوفان الاقصی و ۷ اکتبر تعداد غیرمسلمانانی که به اسلام گرویده اند، دوچندان شده است و تعداد افرادی که نزد ایشان برای گرویدن به اسلام می روند، بیشتر شده است. شهید هنیه در آن دیدار آخرین شعری که خواند این بود « اِذا غابَ سَیدٌ قامَ سَیدٌ » یعنی اگر یک بزرگ درگذشت، یک بزرگ دیگر به دنیا خواهد آمد و جای او را خواهد گرفت.

اهداف و خواسته های اصلی عملیات بزرگ ۷ اکتبر عمدتا چه بود و از سال ۲۰۲۳ تاکنون چقدر از خواسته های جنبش حماس و جبهه مقاومت به کمک این عملیات محقق شده است؟

قدومی: هفتم اکتبر یک شکست راهبردی برای اسرائیل بود و برای فلسطینی ها یک پیروزی آشکار محسوب می شود، علت آن این است که فلسطینی ها توانستند از فنس های الکترونیکی و حصارهای امنیتی رژیم عبور کنند و وارد سرزمین های اشغالی شوند. اگر امکانات بیشتری هم در اختیار مجاهدان فلسطینی و حماس بود و جامعه جهانی آن ها را تنها نمی گذاشت، ممکن بود حتی دستاوردهای بسیار بیشتری از این عملیات کسب کنند. مجاهدان و جامعه صبور ما در غزه به کمک این عملیات توانستند با اسیر گرفتن تعداد زیادی از نیروهای صهیونیست ازجمله نظامیان، ساکنان شهرک ها و افراد مسلح، تعداد بسیار زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد کنند. فلسطینی های شجاع و مومن غزه ثابت کردند که با وجود این که یک جامعه در یک نوار ۳۶۵ کیلومتر مربعی فاقد ادوات نظامی و محدودیت های جغرافیایی است، می تواند بر اسرائیل پیروز شود. آن نظریه ای که اعلام می کرد ارتش اسرائیل شکست ناپذیر است، با عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر نابود شد و ارتش اسرائیل هم شکست پذیر است و هم غافلگیر می شود.

حماس و جریان مقاومت با امکانات محدود، براساس ایمان راسخ به حقانیت و عدالت آرمان خود، با امکاناتی که خودش فراهم کرده بود، توانست این عملیات را طراحی و اجرا کند. از طرف دیگر ۷ اکتبر مسئله فلسطین را دوباره به مرکز توجه محافل بین المللی و نهادهای حقوق بشری برگرداند.

امروز دیگر کسی نمی تواند مسئله فلسطین و مردم مظلوم آن را نادیده بگیرد. ۷ اکتبرِ مبارک به قول شهید یحیی سنوار حتی معادلات منطقه را تغییر داد و نشان داد که رابطه با اسرائیل که غده سرطانی است لزوماً امتیاز یا راه نجات نیست بلکه برای بسیاری از کشورها به یک مسئله پیچیده سیاسی و اخلاقی مهم تبدیل شده است. آنچه نتانیاهو تصور می کرد حل مسئله فلسطین نه از راه مذاکره بلکه از راه اخراج و حذف اهالی غزه از محل زندگی خود است و می تواند به عادی سازی روابط با کشورهای جهان عرب و اسلام بپردازد، بازهم در نتیجه عملیات ۷ اکتبر با چالش جدی مواجه شد. امروز حتی در سطح افکار عمومی و جوامع مختلف ازجمله جوانان غربی در اروپا و آمریکا که غیرمسلمان نیز هستند شعار Free Free Palestine یا آزادی فلسطین به گوش می رسد.

برخی معتقدند عملیات ۷ اکتبر باعث شد جبهه مقاومت مناطقی مثل سوریه را ازدست بدهد و بسیاری از فرماندهان و سران این جبهه توسط رژیم کودک کش اسرائیل به شهادت برسند و حتی رژیم صهیونیستی دوبار به ایران و سایر نقاط غرب آسیا حمله کند. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

قدومی: بله، حتی در برخی محافل نخبگانی نیز چنین استدلال هایی ازجمله علت خسارات واردشده در سوریه و به شهادت رسیدن شهدای بزرگ مقاومت را به عملیات طوفان الاقصی نسبت می دهند، حتی به نظر می رسد برخی معتقدند که جدایی نادر از سیمین نیز به دلیل همین عملیات ۷ اکتبر بود!

دلیل اصلی خسارت های وارد شده به جبهه مقاومت در سال های اخیر عملیات ۷ اکتبر نبود، بلکه این عملیات یک پیروزی راهبردی در برابر اسرائیل بود. متاسفانه فهم قاصر برخی کارشناسان و نخبگان در کشورهای منطقه نمی داند که عدم ورود جدی برخی کشورهای منطقه به صحنه مبارزه با رژیم صهیونیستی و کمبود حمایت از این نبرد، دلیل اصلی وارد آمدن خسارات به مواضع جبهه مقاومت است.

البته امروز در سطوح مختلف محور مقاومت یک شبکه قدرتمند و مهم تشکیل داده ایم و از ورود نیروهای بیگانه ممانعت کرده ایم و یک «نه بزرگ» به مستکبران گفتیم. ۷اکتبر یک راهبرد حقیقی است که تاکنون تمام نشده و با وجود تعداد زیادی قربانی و شهید، رژیم صهیونیستی را در یک بحران جدی قرار داده است.

اکنون ژنرال های اسرائیلی که بعد از ۷ اکتبر علیه غزه اقدامات نظامی انجام دادند در جایگاه های نظامی و سیاسی حضور ندارند و فقط نتانیاهو باقی مانده که آن هم برای ادامه حیات سیاسی اش با مشکل جدی مواجه شده است.

خون دادن و شهید دادن در راه آزادی یک امر ضروری است، واقعیت این است که راه حل های سیاسی برای ظلم صهیونیست ها علیه فلسطینیان در صد سال گذشته فایده ای نداشته و مقاومت امروز تنها راه باقی‎مانده برای ماست. ما به آیه شریف «و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه» معتقدیم و به اندازه توان خودمان با رژیم صهیونیستی مبارزه کردیم، نمی توانستیم تا ابد منتظر بمانیم که طبق گزارش های امنیتی منتشر شده رژیم صهیونیستی ده روز بعد از عملیات طوفان الاقصی در ۷ اکتبر به سمت عادی سازی روابط با کشورهای مختلف عربی برود.

امروز مسئله فلسطین مسئله اول جهان است و همین روند باعث شده است ایران اسلامی با وجود محدودیت ها و خسارت های مختلف، در برابر آمریکا و غرب بایستد. اگر محور مقاومت خساراتی دیده است به دلیل نبود وحدت بین کشورهای مسلمان و عقب نشینی کشورهای منطقه و عدم درک عمیق از دلیل مواجهه با رژیم صهیونیستی است. امروز چه از راه مقاومت چه از راه مذاکره باید با رژیم صهیونیستی مواجه شویم و از حقوق خود دفاع کنیم.

به عنوان سوال آخر، آینده جنگ غزه و تقابل گسترده جبهه مقاومت با اسرائیل و آمریکا در غرب آسیا را چطور ارزیابی می کنید؟

قدومی: پیش بینی آینده جنگ غزه و تحولات منطقه پیچیده است. هنوز زود است که به ارزیابی و جمع بندی نتیجه طوفان الاقصی بپردازیم. مشخصاً رژیم صهیونیستی درحال افول است و رابطه با اسرائیل یک بار اخلاقی برای کشورهاست، امروز حتی انگلیس که اصل شیطانیت و وجود غده سرطانی اسرائیل است، مشکلات فراوانی با این رژیم دارد، امروز اسرائیل سفیر انگلیس در قدس شرقی را اخراج کرد و همه کنسول های انگلیس را تعطیل کرد و انگلیس تصمیم گرفته همه واردات شهرک نشینان اسرائیل را بایکوت کند.در نهایت آینده برای ما روشن است، اگرچه سختی های زیادی در پیش داریم. امروز نیازمند وحدت با یکدیگر هستیم و باید شبکه قدرتمند مقاومت در منطقه را هرچه قوی تر از دیروز تقویت کنیم.

منبع: فارس