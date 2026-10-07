تحلیلگر اطلاعاتی سابق آمریکا مدعی شد یک یگان متخصص مقابله با تهدیدات شیمیایی، بیولوژیک، پرتوی و هسته‌ای در حال آماده‌شدن برای انتقال به کویت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اظهارات «لاری جانسون»، تحلیلگر اطلاعاتی سابق آمریکا، درباره احتمال حرکت نظامی آمریکا به سمت کویت، پرسش‌های تازه‌ای را درباره ماهیت آمادگی‌های واشنگتن در منطقه خلیج فارس، همزمان با ادامه تشدید تنش نظامی با ایران، مطرح کرده است.

جانسون در گفت‌وگویی با برنامه «دیالوگ ورک» که دو روز پیش منتشر شد، درباره اطلاعاتی صحبت کرد که به گفته خودش از طریق آنچه «کانال‌های پشت‌پرده» توصیف کرده، به دست آورده است. او مدعی شد یک یگان نظامی آمریکایی با قابلیت‌های تخصصی برای مقابله با تهدیدات شیمیایی، بیولوژیک، پرتوی و هسته‌ای در حال آماده شدن برای استقرار در کویت است.

جانسون اشاره کرد که این یگان از قابلیت‌هایی برخوردار است که در ارتش آمریکا با اختصار «CBRN» شناخته می‌شود؛ حروفی که مخفف کلمات شیمیایی، بیولوژیک، پرتوی و هسته‌ای است.

بر اساس ادعای جانسون، منبع اطلاعاتی او فردی بوده که گفته است با این یگان ارتباط دارد و این یگان در حال آماده شدن برای حرکت به سمت کویت است. هنگامی که از او پرسیده شد آیا این یگان برای مقابله با تسلیحات بیولوژیک، شیمیایی، پرتوی و هسته‌ای تخصص دارد، پاسخ داد که این یگان توانایی مقابله با چنین تهدیداتی را دارد.

این اظهارات به دلیل موقعیت جغرافیایی کویت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند؛ کشوری که سال‌هاست میزبان حضور نظامی گسترده آمریکا بوده و نیرو‌های آمریکایی از تاسیسات و پایگاه‌های آن برای عملیات خود در منطقه غرب آسیا استفاده می‌کنند.

با این حال، جانسون مستقیما نگفته است که آمریکا تصمیم گرفته از تسلیحات شیمیایی، بیولوژیک یا هسته‌ای علیه ایران استفاده کند. همچنین حضور چنین یگانی به‌خودی‌خود به این معنا نیست که این یگان تهاجمی است یا تسلیحات کشتارجمعی را برای استفاده در میدان نبرد حمل می‌کند.

بر اساس اطلاعات موجود، مأموریت چنین یگان‌هایی می‌تواند شامل شناسایی مواد خطرناک، حفاظت از نیروها، شناسایی مناطق آلوده، نمونه‌برداری، اجرای عملیات رفع آلودگی و مقابله با حملات یا حوادث شیمیایی، بیولوژیک، پرتوی یا هسته‌ای باشد. چنین آموزش‌هایی سال‌هاست در نیرو‌های آمریکایی مستقر در منطقه وجود دارد.

ارتش آمریکا نیز پیش‌تر از برگزاری رزمایش‌های یگان‌های CBRN در کویت با همکاری نیرو‌های کویتی خبر داده بود؛ از جمله آموزش برای رفع آلودگی و مقابله با احتمال وقوع حوادث مرتبط با تسلیحات کشتارجمعی.

با وجود اهمیت و حساسیت اطلاعاتی که جانسون مطرح کرده، این اطلاعات همچنان به یک منبع اطلاعاتی اعلام‌نشده نسبت داده می‌شود. از سوی دیگر، وزارت جنگ آمریکا، فرماندهی مرکزی آمریکا و کاخ سفید تاکنون به‌طور رسمی اعلام نکرده‌اند که یک یگان CBRN واقعا به کویت اعزام شده است یا نه.

حتی منابع نظامی آمریکا نیز وجود رزمایش‌ها و قابلیت‌های CBRN در منطقه را از سال‌ها پیش مستند کرده‌اند؛ بنابراین صرف صحبت از انتقال یک یگان از این نوع، برای اثبات اینکه واشنگتن خود را برای استفاده از تسلیحات غیرمتعارف آماده می‌کند، کافی نیست.

رای الیوم که این خبر را گزارش کرده است نیز اعلام کرد که تا این لحظه، اطلاعات علنی کافی برای پاسخ قطعی به این پرسش وجود ندارد.

منبع: رای الیوم

برچسب ها: ارتش آمریکا ، تهدید هسته ای ، جنگ با ایران
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