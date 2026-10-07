باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اصغر خدایی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، از دستگیری مردی خبر داد که ۱۹ سال پیش در جریان درگیری با صاحب یک زمین کشاورزی در فشافویه، وی را با شلیک گلوله به قتل رسانده و پس از آن متواری شده بود.

قتل در زمین کشاورزی فشافویه

سرهنگ اصغر خدایی در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: سال ۱۳۸۶ وقوع یک فقره قتل در یک زمین کشاورزی در فشافویه استان تهران از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اعلام شد و بلافاصله تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ راهی محل حادثه شدند.

وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل با جسد مرد جوانی مواجه شدند که بر اثر اصابت گلوله سلاح شکاری جان خود را از دست داده بود. بررسی‌های اولیه نشان داد مقتول صاحب زمین کشاورزی بوده و یک قبضه سلاح کلاشینکف متعلق به وی نیز در محل حادثه کشف شد.

درگیری بر سر ورود گوسفندان به زمین

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: تحقیقات کارآگاهان نشان داد مقتول پیش از وقوع جنایت با چوپانی که برای چراندن گوسفندان وارد زمین کشاورزی شده بود، درگیر شده است. ظاهراً ورود گوسفندان به زمین موجب اعتراض صاحب زمین شده و میان دو نفر مشاجره شکل گرفته بود.

سرهنگ خدایی گفت: در جریان این درگیری، مقتول با در دست داشتن سلاح کلاشینکف به سمت چوپان تیراندازی کرده و چوپان نیز با استفاده از یک قبضه سلاح شکاری اقدام به تیراندازی متقابل کرده است که در این تیراندازی، مرد کشاورز هدف گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داده است.

فرار متهم و ۱۹ سال زندگی مخفیانه

وی افزود: پس از وقوع جنایت، عامل قتل از محل متواری شد و با توجه به فرار متهم، تحقیقات گسترده کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری وی آغاز شد، اما متهم پس از فرار از صحنه جنایت به‌صورت مخفیانه زندگی می‌کرد و طی سال‌های گذشته ردی از او به دست نیامد.

بازخوانی پرونده پس از ۱۹ سال

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: با گذشت ۱۹ سال از وقوع این جنایت، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با بازبینی و بررسی مجدد پرونده، تحقیقات اطلاعاتی را برای شناسایی مخفیگاه متهم از سر گرفتند و در جریان اقدامات تخصصی به سرنخی درباره محل حضور وی دست یافتند.

سرهنگ خدایی بیان کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهم در یکی از روستا‌های اطراف مشهد زندگی می‌کند که در ادامه، کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی و تعقیب و مراقبت‌های نامحسوس، مخفیگاه وی را شناسایی کردند.

پایان فرار قاتل در عملیات پلیسی

وی خاطرنشان کرد: در نهایت کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با هماهنگی‌های لازم و در یک عملیات ضربتی موفق شدند قاتل فراری را پس از ۱۹ سال دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ در پایان گفت: متهم پس از دستگیری برای انجام تحقیقات تکمیلی و روشن شدن ابعاد مختلف این جنایت به پلیس آگاهی منتقل شده و تحقیقات درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.