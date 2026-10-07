باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در جلسه بررسی وضعیت حمل آرد در استان، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق تعهدات شرکت‌های حمل‌ونقل، گفت: بر اساس قرارداد سه‌جانبه حمل آرد، شرکت‌های حمل‌ونقل پیمانکار تا آخرین لحظه اعتبار قرارداد، متعهد به انجام صحیح، به‌موقع و بدون وقفه مأموریت‌های محوله هستند و این تعهد باید تا پایان قرارداد به‌طور کامل اجرا شود.

او افزود: فرمانداران محترم شهرستان‌ها به عنوان رؤسای کارگروه آرد و نان شهرستان، در صورت مشاهده اختلال یا قصور در فرآیند حمل و توزیع آرد، می‌توانند موضوع را از مسیر‌های قانونی پیگیری کرده و در صورت عدم انجام تعهدات، اقدامات لازم را از طریق مراجع قضایی دنبال کنند.

جعفری با تأکید بر اینکه تأمین آرد نانوایی‌ها نباید تحت تأثیر هیچ‌گونه خللی در فرآیند حمل قرار گیرد، افزود: هیچ نانوایی در استان نباید به دلیل ضعف در حمل و توزیع، بدون آرد بماند و شرکت‌های حمل‌ونقل موظف‌اند تعهدات خود را با جدیت و مسئولیت‌پذیری تا پایان قرارداد انجام دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران ادامه داد: موجودی گندم استان و ظرفیت تولید آرد در شرایط بسیار مناسبی قرار دارد و از این بابت، مشکلی در تأمین آرد مورد نیاز نانوایی‌ها وجود ندارد.

او گفت: وقتی گندم به اندازه کافی در استان موجود است و ظرفیت تولید آرد نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد، ایجاد اختلال در تأمین آرد نانوایی‌ها به دلیل ضعف در حمل و جابه‌جایی، قابل قبول نیست.

جعفری در پایان افزود: تأمین نان مردم، یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است و هیچ خللی در یکی از حلقه‌های این زنجیره نباید دسترسی مردم به نان را تحت تأثیر قرار دهد؛ از این‌رو، همه عوامل حمل و توزیع مکلف به اجرای دقیق، به‌موقع و بدون وقفه تعهدات خود هستند.