رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری خانمی خبر داد که به عنوان پرستار در منزل، پیرزنی ۷۴ ساله را به قتل رسانده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان -  سرهنگ محمود حافظی در تشریح این خبر بیان کرد: در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره مرگ مشکوک به پلیس اعلام و بررسی موضوع در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

او افزود: پس از انتقال فرد مذکور به بیمارستان و جوابیه پزشک قانونی مشخص شد که متوفی بر اثر اصابت شی سخت به سرش به قتل ر سیده است.

رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را آغاز و با انجام اقدامات فنی و تخصصی موفق شدند قاتل را شناسایی و وی را در یکی از شهرک‌های طراف شیراز دستگیر کنند.

سرهنگ حافظی تصریح کرد: قاتل ۴۲ ساله در بازجویی اولیه بیان کرد که به عنوان پرستار و مراقبت و رسیدگی به بیمار در منزل کار می‌کردم و در روز حادثه چندین ضربه با دست به سر و صورت فرد بیمار زدم که سر وی محکم به پایه مبل داخل سالن برخورد و بیهوش شد و من سریعا خانه را ترک و متواری شدم.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: برخورد با مخلان نظم و امنیت به صورت ویژه در دستور کار این پلیس است.

منبع: پلیس فارس

برچسب ها: پلیس فارس ، نیروی انتظامی ، قتل ، بیمار
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