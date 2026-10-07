جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از توقیف یکدستگاه کامیون حامل ۲۶ هزار لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در شهرستان الیگودرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سرهنگ "فرهاد ابدال‌چگنی" در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای طرح‌های مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی و کنترل محورهای مواصلاتی، ماموران ایستگاه بازرسی "خمه" شهرستان الیگودرز در حین کنترل خودروهای عبوری در محور "الیگودرز – اصفهان" به يکدستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این کامیون، ۲۶ هزار لیتر سوخت فاقد هرگونه مجوز قانونی و خارج از شبکه توزیع کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر متهم دستگیر شده است، تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سرهنگ ابدال‌چگنی در پایان ضمن تاکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه با پدیده قاچاق، از شهروندان خواست: هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در کمترین زمان ممکن صورت گیرد.

منبع: پلیس لرستان