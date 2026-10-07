باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عصر امروز آیین افتتاح طرح «واگذاری خدمات مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» با حضور برخط وزیر تعاون و جمعی از معاونین وزارتخانه برگزار شد. در این برنامه همچنین حضور حسین عباس‌زاده امامی نماینده مردم چناران، طرقبه‌شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان و مقامات محلی حضور داشتند.

قرار است خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه روابط کار، اشتغال و کارآفرینی، تعاون، بیمه و رفاه اجتماعی، امور فرهنگی و اجتماعی کارگری و خدمات عمومی از طریق دفتر پیشخوان به مردم شهرستان گلبهار و به صورت پایلوت ارائه شود.

احمد میدری در این برنامه در آغاز سخنان خود از مسئولان محلی به خاطر ابتکار و تلاش برای اجرای این طرح قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه حل مسائل کشور به تصمیم‌های خلاقانه نیاز دارد، اظهار کرد: هر اصلاح و نوآوری در جای خود مبارک است و می‌تواند سرچشمه تغییرات مهمی باشد؛ چراکه کار‌های بزرگ همواره از اقدامات به ظاهر کوچک آغاز می‌شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد سریع جمعیت در شهر گلبهار ادامه داد: خدمات دولت در کشور ما متناسب با نرخ افزایش جمعیت و رشد اقتصادی توسعه پیدا نکرده است و اگر امکان گسترش نظام اداری متناسب با این رشد جمعیت وجود داشت، شاید نیاز کمتری به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بود؛ اما امروز مانند بسیاری از کشور‌های دنیا، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ارائه خدمات، به درستی، مورد توجه قرار گرفته است.

میدری ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان شهرستان گلبهار را اقدامی در همین راستا دانست و گفت: ایده اولیه راه‌اندازی پیشخوان دولت این بود که خدمات دولتی در این دفاتر ارائه شود، اما به دلایل مختلف، دستگاه‌های دولتی، در ادامه مراکز ارتباطی و دفاتر متفاوت مختص به خود ایجاد کردند. در این مرکز، تلاش شده است خدماتی که در ادارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه می‌شود، با حفظ اصول و وظایف حاکمیتی و با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در اختیار مردم قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح برای کاهش هزینه‌های مردم ادامه داد: مردم برای دریافت برخی خدمات ناچارند به مراکز استان یا شهر‌های بزرگ مراجعه کنند و این موضوع هزینه و دشواری بیشتری به آنها تحمیل می‌کند. ارائه خدمات در محل زندگی مردم می‌تواند دسترسی را بهبود، هزینه‌های رفت‌وآمد را کاهش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی و افزایش رضایت مردم کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی این تجربه اظهار کرد: هر کار جدیدی ممکن است با خطا‌هایی همراه باشد و به همین دلیل ما فرایند اجرای این طرح را پیگیری می‌کنیم تا مسائل و مشکلات احتمالی برطرف شود. همچنین نظرات مسئولان محلی می‌تواند به شناسایی مشکلات و رسیدن به راه‌حل‌ها با حداقل خطا کمک کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد تجربه اجرای این طرح پس از شناسایی و رفع مشکلات احتمالی، در سایر شهر‌ها نیز توسعه یابد و گفت: حتی در کلانشهری مانند تهران، دسترسی به خدمات در برخی مناطق محدود است و تعداد ادارات موجود پاسخگوی نیاز مردم نیست؛ بنابراین گسترش تجربه شهرستان گلبهار می‌تواند زمینه دسترسی آسان مردم به خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را فراهم کند.

حسین عباس‌زاده امامی، نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، نیز در این برنامه با تأکید بر اهمیت خدمت به مردم گفت: خدمت و اهتمام به امور مردم، علاوه بر اینکه یک وظیفه اخلاقی است، ریشه در باور‌های مذهبی ما دارد و در روایات نیز بر اهمیت آن تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که اگر کسی روز خود را به شب برساند و دغدغه امور مسلمانان را نداشته باشد، مذموم است.

وی با اشاره به گستردگی مأموریت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: وزارت کار، وزارتخانه‌ای گسترده است و در همین راستا، خدمات بسیار زیادی به مردم ارائه می‌دهد. از همه عزیزانی که برای تسهیل امور مردم و فراهم شدن امکان ارائه خدمات در این مرکز تلاش کردند، تشکر می‌کنم و از مدیرکل محترم تأمین اجتماعی استان و همه عزیزان و دست‌اندرکاران این مجموعه قدردانی دارم.

امامی ادامه داد: همه ما سرباز نظام و خادم مردم هستیم و زمان می‌گذرد؛ این مسئولیت‌ها امانتی در دست ماست و باید خوشحال باشیم که گامی در راستای خدمت به مردم برداشته‌ایم.

وی با اشاره به سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منطقه اظهار کرد: سفر اخیر دکتر میدری برای گلبهار، چناران، طرقبه و شاندیز برکات خوبی داشت و خدماتی که قرار است در این دفتر ارائه شود، فقط مختص مردم گلبهار نیست بلکه تمام مردم حوزه انتخابیه نیز از آن بهره خواهند برد. همچنین از آنجایی که گلبهار در دومین محور پرتردد کشور قرار دارد می‌توانیم بگوییم که کل مردم کشور از این طرح بهره می‌برند.

وی در پایان راه‌اندازی این دفتر را اقدامی بزرگ و ارزشمند دانست و گفت: این کار بزرگ و ارزشمند را که بر اثر حمایت‌های ویژه دکتر میدری، وزیر کار صورت گرفته و به مرحله اجرا رسید ارج نهاده و قدر می‌دانیم.

ارائه خدمات وزارت تعاون در دفتر پیشخوان گلبهار، گام بلندی برای تسهیل دسترسی مردم است

محمدرضا ولیان، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، نیز در این برنامه با اشاره به آغاز واگذاری خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دفتر پیشخوان در شهرستان گلبهار گفت: برای نخستین بار و با دستور دکتر میدری و حمایت‌های نماینده شهرستان، خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گلبهار از طریق دفتر پیشخوان ارائه خواهد شد.

وی افزود: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دکتر میدری، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و کاهش مراجعات غیرضروری به مرکز استان است و امروز با راه‌اندازی این دفتر، برای تحقق این هدف گام بلندی برداشته می‌شود.

ولیان ادامه داد: از این پس مردم شهرستان گلبهار می‌توانند خدمات حوزه روابط کار، بیمه بیکاری، تشکل‌های کارفرمایی، مباحث مربوط به یارانه و اعتراض به دهک‌بندی و همچنین امور مربوط به تعاونی‌ها را در این محل دریافت کنند و این خدمات با نظارت کامل همکاران ما ارائه خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: در ادامه این مسیر، به دنبال آن هستیم که سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این محل مستقر شوند و شعبه تأمین اجتماعی نیز در این دفتر پیشخوان راه‌اندازی شود.