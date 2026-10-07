عملیات مطالعاتی و اجرایی به‌منظور مرمت و حفاظت از پل تاریخی لاتیدان، به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین سازه‌های معماری ایران، با نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین شهابی، سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، با تأکید بر اهمیت تاریخی پل لاتیدان اظهار کرد: به‌منظور حفاظت و صیانت از این اثر ارزشمند، فرآیند مطالعات فنی و بررسی‌های کارشناسی برای آغاز عملیات مرمت در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات فاز نخست این عملیات افزود: در این مرحله، اقداماتی نظیر نقشه‌برداری دقیق، پاکسازی محیط پیرامونی از پوشش‌های گیاهیِ آسیب‌رسان و سونداژ پایه‌های پل انجام می‌شود تا وضعیت سازه‌ای و بخش‌های آسیب‌دیده به‌صورت علمی مستندسازی شود.

شهابی خاطرنشان کرد: این پروژه با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و توسط شرکت مهندسین مشاور «عمارت خورشید» و تحت نظارت مستقیم کارشناسان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اجرایی خواهد شد.

سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان یادآور شد: نتایج این مطالعات فنی، نقشه راهِ مراحل بعدی مرمت و حفاظت از این یادمان تاریخی را ترسیم خواهد کرد.

گفتنی است پل تاریخی لاتیدان، به‌عنوان یکی از طولانی‌ترین پل‌های تاریخی ایران، در مسیر کاروانیِ لار به بندرعباس واقع شده و در طول تاریخ نقشی کلیدی در شبکه ارتباطی و تجاری منطقه ایفا کرده است.

منبع خبر: اداره کل میراث فرهنگی هرمزگان 

برچسب ها: پل لاتیدان ، هرمزگان ، باز سازی
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