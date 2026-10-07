شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ گلایه کرد و حواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کالابرگ یکی از ابزار‌های تنظیم بازار برای تهیه کالا‌های اساسی است و به خانوار‌ها این امکان را می‌دهد تا بخشی از نیاز‌های روزمره شان را تهیه کنند. با وجود اعلام دولت مبنی بر طرح افزایش اعتبار کالابرگ در مهرماه، اما این مبلغ همچنان با مبلغ ماه‌های گذشته به حساب سرپرستان خانوار‌ها واریز شد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد. 

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام خدمت شما لطفا اعلام بفرمایید چرا در بازوی کالا برگ هم اعتبار ۵۰۰ هزار تومان اضافه شده ولی در فروشگا‌ها اضافه نشده است، لطفا بررسی کنید تا مردم هنگام خرید با مشکل مواجه نشوند.

 

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برچسب ها: طرح کالابرگ ، افزایش اعتبار ، سوژه خبری
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
خواهش می کنیم مبلغ کالابرگ هر فرایرانی مقیم ایران وساکن درایران را مبلغ ۲میلیون وپانصدهزارتومان در هرماه تعیین کنید این عادلانه ترین ومعقول ترین رقم برای اعتبار کالابرگ هر فرد ایرانی در هر ماه می باشد .
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