رئیس ثبت احوال کشور گفت: نسل جدید کارت ملی هوشمند با قابلیت احراز هویت برخط بهار ۱۴۰۶ رونمایی و برای ۴۰ میلیون هموطن صادر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جمالو رئیس سازمان ثبت احوال کشور از رونمایی نسل جدید کارت ملی از بهار سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: در کارت‌های جدید، به جای تراشه از کدهای دوبعدی (QR Code) رمزگذاری‌شده و زوج کلیدهای قابل تبادل استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به نقدهای مطرح‌شده درباره کارت‌های ملی هوشمند فعلی افزود: تراشه موجود در این کارت‌ها هزینه بسیار بالایی داشت و طی ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته نیز کارایی مورد انتظار را پیدا نکرد.

رئیس سازمان ثبت احوال همچنین درباره اعتبار کارت‌های ملی که تاریخ انقضای آنها گذشته است، گفت: حتی کارت‌هایی که تاریخ انقضای آنها به پایان رسیده، همچنان قابلیت ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی را دارند و معتبر محسوب می‌شوند.

برچسب ها: کارت ملی ، ثبت احوال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۰ ۱۶ مهر ۱۴۰۵
کارت ملی که چند سال هست ثبت‌نام کردیم رابدین رو نمایی پیشکش
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Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۲۳:۳۶ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
سلام ،الان سه ساله درخواست کارت ملی المثنی دادم هنوز نرسیده احتمالا دیگه هم نمیرسه ،کارت های جدید رو اول ب اونایی ک کارت ندارن بدین کارت دار بشن،
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۲۲:۴۷ ۱۵ مهر ۱۴۰۵
توراخدا رحم کنید به ما مردم وبا تعویض کارت ملی که خواسته مردم نیست هزینه ای را به این مردم تحمیل نکنید
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