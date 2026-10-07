باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جمالو رئیس سازمان ثبت احوال کشور از رونمایی نسل جدید کارت ملی از بهار سال ۱۴۰۶ خبر داد و گفت: در کارت‌های جدید، به جای تراشه از کدهای دوبعدی (QR Code) رمزگذاری‌شده و زوج کلیدهای قابل تبادل استفاده خواهد شد.

وی با اشاره به نقدهای مطرح‌شده درباره کارت‌های ملی هوشمند فعلی افزود: تراشه موجود در این کارت‌ها هزینه بسیار بالایی داشت و طی ۱۲ تا ۱۳ سال گذشته نیز کارایی مورد انتظار را پیدا نکرد.

رئیس سازمان ثبت احوال همچنین درباره اعتبار کارت‌های ملی که تاریخ انقضای آنها گذشته است، گفت: حتی کارت‌هایی که تاریخ انقضای آنها به پایان رسیده، همچنان قابلیت ارائه خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی را دارند و معتبر محسوب می‌شوند.