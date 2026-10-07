معاون وزیر جهاد از تداوم خرید حمایتی ۳۰ هزارتن مرغ تا پایان مهر خبر داد و گفت: اکنون هر کیلوگرم مرغ با قیمت ۳۳۵ هزار تومان از مرغداران خرید حمایتی می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - روح‌الله زحمتکش معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره برنامه‌ ریزی خرید حمایتی ۳۰ هزارتن مرغ و واگذاری بخشی از مسئولیت تنظیم بازار به تشکل‌های تخصصی گفت: صنعت طیور زنجیره‌ ای متشکل از حلقه‌ های مختلف است که تنظیم تولید در این زنجیره به دلیل فاصله زمانی میان جوجه‌ ریزی و عرضه مرغ دست کم ۷۰ روز زمان می‌ برد.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: کاهش تقاضا پس از تغییر سیاست ارزی در سال ۱۴۰۴ الگوی مصرف مرغ را تغییر داده و همین مسئله موجب شده برنامه‌ریزی تولید بر اساس الگوهای گذشته با خطا همراه شود.

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان گاهی با افزایش سن و وزن مرغ، موجب افزایش عرضه می‌ شوند تصریح کرد: برای جلوگیری از مازاد تولید، تعداد جوجه‌ ریزی کاهش یافته و محدودیت‌ هایی برای وزن و سن مرغ در نظر گرفته شده زیرا که افزایش فقط نیم کیلوگرم وزن مرغ می‌تواند حدود ۶۰ هزار تن به تولید اضافه کند.

زحمتکش درباره نقش دولت در تنظیم بازار گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به عنوان بازوی تنظیم بازار، امکان نگهداری و ذخیره‌سازی ۷۰ هزار تن مرغ را دارد و با دریافت مجوز، ۳۰ هزار تن نیز به ظرفیت ذخایر افزوده شده است.

تداوم صادرات به مدیریت تولید کمک می کند

وی با بیان اینکه هدف دولت ایجاد تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده است، افزود: برای تحقق این هدف بخشی از مسئولیت تنظیم‌گری باید به تشکل‌های تخصصی واگذار شود.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: تشکل‌ ها باید بتوانند متناسب با نیاز بازار درباره میزان تولید، ذخیره‌سازی و صادرات تصمیم‌گیری کنند و در مقابل، مسئولیت تأمین پایدار مرغ و حفظ تعادل بازار را نیز بر عهده بگیرند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی از صادرات مرغ و تخم‌مرغ حمایت می‌کند و برنامه‌ ای برای توقف صادرات این محصولات ندارد زیرا تداوم صادرات می‌تواند به مدیریت مازاد تولید کمک کند.