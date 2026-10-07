استان همدان میزبان اردوی جهادی درمانی شهید همدانی شد

باشگاه خبرنگاران جوان - در این برنامه حدود ۲۰۰ نفر از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، کادر درمان و عوامل اجرایی حضور خواهند داشت. بیش از ۴۰ نفر از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در اجرای اردو مشارکت می‌کنند و خدمات پزشکی در بیش از ۲۰ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی ارائه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی این طرح کاهش هزینه و دشواری دسترسی مردم مناطق کم‌برخوردار به خدمات درمانی است، گفت: تلاش شده است خدمات مورد نیاز بیماران در محل برگزاری اردو و بدون تحمیل هزینه‌های سنگین و مسافت‌های طولانی در اختیار آنان قرار گیرد.

نادر توکلی افزود: در حوزه چشم‌پزشکی، ویزیت و معاینه تخصصی چشم و بینایی‌سنجی انجام می‌شود و افراد واجد شرایط عینک رایگان دریافت می‌کنند. خدمات روان‌شناختی و مشاوره تخصصی نیز با حضور روان‌پزشکان و متخصصان سلامت روان ارائه خواهد شد.

بخش زنان و زایمان نیز با حضور پزشکان متخصص و گروه مامایی فعال خواهد بود و علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، مراقبت‌های مرتبط با دوران بارداری و سلامت مادران مورد توجه قرار می‌گیرد. برنامه‌های آموزشی و حمایتی حوزه سلامت مادر و کودک نیز در این اردو اجرا می‌شود.

آزمایش‌های عمومی و تخصصی، چکاپ، غربالگری و تست پاپ‌اسمیر برای افراد واجد شرایط از دیگر خدمات این برنامه است. در بخش دندانپزشکی نیز معاینه و غربالگری، ترمیم، کشیدن دندان، عصب‌کشی و برخی اقدامات جراحی محدود انجام خواهد شد و آموزش‌های پیشگیرانه درباره بهداشت دهان و دندان نیز ارائه می‌شود.

برای بیماران قلبی نیز خدماتی همچون معاینه تخصصی، نوار قلب، اکوکاردیوگرافی و ویزیت توسط متخصصان و فوق‌تخصص‌های قلب و عروق در نظر گرفته شده است. خدمات تصویربرداری شامل سونوگرافی و رادیولوژی نیز بر اساس نیاز بیمار و تشخیص پزشک ارائه خواهد شد.

از سوی دیگر، دارو‌های مورد نیاز بیماران که توسط پزشکان متخصص و فوق‌تخصص تجویز شود، تأمین و به شکل رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا فرآیند درمان تنها به ویزیت محدود نماند.

برای مدیریت موارد نیازمند مراقبت فوری نیز تریاژ بیماران، تزریقات و سرم‌تراپی، خدمات پرستاری و فضای لازم برای احیای قلبی ـ ریوی پیش‌بینی شده است.

پذیرش بیماران به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و اطلاعات مراجعه‌کنندگان و خدمات دریافت‌شده ثبت و ساماندهی خواهد شد. نمایندگان بیمه سلامت، کمیته امداد و دانشگاه علوم پزشکی نیز در محل حضور خواهند داشت و در زمینه نظارت بر خدمات، ثبت اطلاعات، تقویت نظام ارجاع و پزشکی خانواده همکاری می‌کنند.

توکلی با تأکید بر اهمیت پیگیری بیماران پس از پایان اردو اظهار کرد: افرادی که به بررسی یا درمان تکمیلی نیاز داشته باشند، پس از شناسایی از طریق نظام ارجاع به مراکز مربوطه معرفی خواهند شد تا روند درمان آنان ادامه پیدا کند.

همچنین طرح «نفس» در جریان این اردو اجرا خواهد شد. در این طرح، آموزش‌های مرتبط با سلامت، مراقبت و بهداشت دوران بارداری و حمایت از سلامت مادر و کودک ارائه می‌شود و ارتقای آگاهی خانواده‌ها درباره مراقبت‌های دوران بارداری و سلامت مادر و کودک دنبال خواهد شد.