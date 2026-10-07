رئیس جمهور فردا به منظور شرکت و سخنرانی در دو اجلاس عازم ترکمنستان می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، فردا (پنج‌شنبه ۱۶ مهر ماه) به منظور شرکت و سخنرانی در نشست شورای سران کشور‌های مستقل مشترک المنافع (ics) به عنوان میهمان ویژه و همچنین حضور و سخنرانی در اجلاس زیست محیطی سران کشور‌های ساحلی دریای خزر، عازم ترکمنستان می‌شود.

رئیس‌جمهور در حاشیه این دو اجلاس با سران برخی از کشور‌های حاضر دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد. همچنین بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های کشور‌های مستقل مشترک المنافع و جمهوری اسلامی ایران از دیگر برنامه‌های سفر پزشکیان به ترکمنستان است.

پیش‌تر دستیار رئیس جمهور روسیه نیز اعلام کرد ولادیمیر پوتین و مسعود پزشکیان در روز جمعه ۱۷ مهر ماه در حاشیه اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

منبع: مهر

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ترکمنستان
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