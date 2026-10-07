نمایش «اوخان» منتخب حضور در جشنواره تئاتر مقاومت در تماشاخانه نارون رشت روی صحنه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حوزه هنری انقلاب اسلامی گیلان اعلام کرد: نمایش «اوخان» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد بخشی، منتخب حضور در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت تا فردا پنجشنبه ۱۶ مهر ماه در تماشاخانه نارون رشت به روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان نمایش «اوخان» آمده است: زهره، مادری معلم است که پس از سال‌ها با پیدا شدن پیکر همسر مفقودالاثرش، کاظم در برابر گذشته‌ای قرار می‌گیرد که برای دختر پانزده‌ساله‌اش نوا، پر از پرسش و تردید است.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت این نمایش را از سایت Tsandali.ir تهیه کنند.