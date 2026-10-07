در پی تشدید حملات علیه یمن، سخنگوی کرملین هرگونه درخواست از روسیه برای میانجیگری در این خصوص را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می‌گوید روسیه تاکنون درخواستی برای میانجیگری میان جنبش انصارالله یمن و عربستان دریافت نکرده است.

در روز‌های اخیر حملات علیه یمن شدت گرفته و عمدتا در مناطق اطراف تنگه باب‌المندب متمرکز بوده است. این هفته، نیرو‌های دولت مستعفی یمن با پشتیبانی هوایی عربستان، ضدحمله‌ای را برای تصرف مناطق راهبردی نزدیک تنگه باب‌المندب و اطراف شهر مخا آغاز کردند.

این درگیری‌ها جنگ پیچیده ۱۲ ساله یمن را بار دیگر شعله‌ور کرده است؛ جنگی که به یکی از بدترین بحران‌های انسانی جهان منجر شده و فقیرترین کشور جهان عرب را به بخش‌های مختلف تقسیم کرده است.

به گفته منابع نظامی و دولتی یمن، در جبهه غربی، درگیری‌ها همچنان عمدتاً در منطقه ذباب، مشرف بر تنگه باب‌المندب متمرکز است. نیرو‌های طرفدار دولت مستعفی نیز تلاش می‌کنند در ارتفاعات راهبردی شرق این منطقه ساحلی پیشروی کنند. گفته شده درگیری‌های شدیدی رخ داده و انصارالله هم می‌گوید حملات را دفع کرده است.

روز دوشنبه، دولت مستعفی یمن اعلام کرد نیرو‌های آن به شهر مخا رسیده‌اند؛ شهری که در محل اتصال یک مسیر تدارکاتی به تعز قرار دارد. اما به گفته مقام‌های نظامی و تحلیلگران، این ادعا زودهنگام بوده است.

منبع: رویترز / بریکینگ نیوز