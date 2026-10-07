باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رادمنش قائم‌مقام شرکت خودروسازی سایپا در نشست خبری رونمایی از محصولات جدید خودروسازی با اشاره به چالش ناترازی بنزین و آلودگی هوا در کشور گفت: موضوع مصرف سوخت و آلودگی هوا از جمله چالش‌هایی است که شهرهای بزرگ کشور در فصل‌های مختلف سال با آن مواجه هستند و صنعت خودرو وظیفه دارد برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی، راهکارهای عملی ارائه کند.

رادمنش در تشریح برنامه‌های سایپا اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در این زمینه، نوسازی ناوگان فرسوده، به‌خصوص در حوزه حمل‌ونقل عمومی است و طبیعتاً یک خودروساز بزرگ باید در این حوزه نقش داشته باشد. سایپا نیز با توجه به سیاست‌های دولت، خود را موظف می‌داند در این مسیر حرکت کند.

وی افزود: برنامه کلان سایپا این است که سبد محصولات خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که در نهایت به کاهش مصرف سوخت کشور کمک کند. برای رسیدن به این هدف، اقدامات متعددی لازم است و صرفاً با یک محصول یا یک فناوری نمی‌توان به نتیجه رسید.

مصرف سوخت خودروهای سایپا

قائم‌مقام سایپا با اشاره به وضعیت مصرف سوخت خودروهای این شرکت گفت: متوسط مصرف سوخت خودروهای جدیدی که از کارخانه‌های خودروسازی خارج می‌شوند، در کشور حدود ۷.۳ لیتر است و سایپا نیز در همین محدوده قرار دارد.

رادمنش ادامه داد: البته ناوگان فرسوده شرایط بسیار بدتری از این نظر دارد. خودروهای سایپا به دلیل اینکه عمدتاً خودروهای کوچک‌تری هستند و حجم موتور پایین‌تری دارند، در مقایسه با بسیاری از خودروهای موجود، وضعیت مناسبی دارند، اما این میزان مصرف نیز باید کاهش پیدا کند.

وی گفت: یکی از مسیرهای کاهش مصرف، توسعه خودروهایی است که قابلیت استفاده از سوخت‌های جایگزین را دارند. در همین راستا مدل‌های CNG در سایپا توسعه داده شده‌اند و محصولاتی که قابلیت جانمایی کپسول CNG را دارند، در سبد محصولات قرار گرفته‌اند. برنامه ما این است که این محصولات را در سال آینده افزایش دهیم تا سهم سوخت‌های جایگزین در سبد مصرفی بیشتر شود.

توسعه خانواده موتور جدید

قائم‌مقام شرکت خودروسازی سایپا با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه قوای محرکه اظهار کرد: حرکت به سمت کاهش مصرف سوخت فقط با تغییر نوع سوخت امکان‌پذیر نیست و باید در حوزه موتور و فناوری قوای محرکه نیز اقدام شود.

رادمنش افزود: در همین راستا خانواده جدیدی از موتور در سایپا طراحی شده که در سه مدل عرضه خواهد شد؛ یک مدل تنفس طبیعی و مدل‌های توربوشارژ نیز در نظر گرفته شده است. از نظر اولویت اجرایی، در ابتدا از نسخه مناسب این موتور در محصولات پلتفرم شاهین و سپس در محصولات پلتفرم‌های جدید استفاده خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در طراحی این خانواده موتور، آخرین فناوری‌های تولید و توسعه مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است موتورهای احتراق داخلی با فناوری‌های جدید، مصرف سوخت پایین‌تر و بهره‌وری بالاتری داشته باشند.

رادمنش گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در نیمه دوم سال ۱۴۰۶ محصول مجهز به موتور توربوشارژ خواهیم داشت و در نیمه نخست سال ۱۴۰۷ نیز محصول دیگری با استفاده از این خانواده موتور و بر پایه پلتفرم جدید عرضه خواهد شد.

وی افزود: هدف‌گذاری ما این است که تا سال ۱۴۰۹ بخش قابل توجهی از تیراژ محصولات سایپا با این خانواده موتور جایگزین موتورهای فعلی شود.

توسعه محصولات هیبریدی و پلاگین‌هیبرید

قائم‌مقام سایپا در ادامه با اشاره به برنامه این شرکت برای حرکت به سمت خودروهای برقی و هیبریدی اظهار کرد: برای کاهش مصرف سوخت، نمی‌توان فقط به موتورهای احتراق داخلی متکی بود و باید در مسیر توسعه خودروهای برقی و هیبریدی نیز حرکت کنیم.

رادمنش گفت: سایپا در سال‌های گذشته پروژه‌های متعددی را در این زمینه بررسی کرده و در حال حاضر محصول پلاگین‌هیبریدی را نیز در دستور کار دارد.

وی با اشاره به محصول جدید سایپا بر پایه پلتفرم آریا افزود: نمونه اولیه این محصول رونمایی شده و بر پایه پلتفرم آریا وارد فاز تولید آزمایشی شده است. در حال حاضر رمپ افزایش تولید این محصول آغاز شده و زنجیره تأمین آن نیز آماده شده است.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: تعدادی از خودروهای اولیه برای انجام تست‌های جاده‌ای در اختیار مجموعه قرار می‌گیرد تا آزمون‌های لازم روی آنها انجام شود. برنامه‌ریزی ما این است که از ابتدای سال آینده فرآیند عرضه این محصول به مشتریان آغاز شود و تلاش می‌کنیم حتی زودتر از موعد برنامه‌ریزی‌شده، امکان تحویل آن را فراهم کنیم.

وی افزود: پلتفرم آریا ظرفیت مناسبی برای توسعه محصولات بعدی دارد و می‌توان بر اساس اشتراکات این پلتفرم، محصولات دیگری را نیز توسعه داد. همچنین پس از تثبیت محصول، امکانات و سیستم‌های هوشمند جدید نیز روی آن قابل اجرا خواهد بود.

مشخصات خودروی پلاگین‌هیبرید سایپا

رادمنش درباره مشخصات فنی محصول پلاگین‌هیبریدی سایپا گفت: این خودرو بر اساس استانداردهای مربوطه طراحی شده و امکان استفاده همزمان از بنزین و برق را دارد.

وی افزود: در این محصول از نسل جدید فناوری باتری استفاده شده و باتری پیش‌بینی‌شده توسط مرکز تحقیقات، عمر بالایی دارد. یکی از ویژگی‌های این خودرو نیز امکان استفاده از آن به عنوان منبع برق اضطراری است که می‌تواند برای کمپ‌ها و کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: این خودرو به یک موتور بنزینی ۸۲ کیلووات با گشتاور ۱۳۲ نیوتن‌متر مجهز شده و در کنار آن یک موتور برقی نیز قرار دارد. قابلیت این دو موتور به گونه‌ای است که می‌توانند همزمان وارد مدار شوند و در شرایط شتاب‌گیری، عملکرد هر دو قوای محرکه مورد استفاده قرار گیرد.

رادمنش گفت: شتاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر این خودرو حدود ۸ ثانیه است و باتری آن نیز امکان پیمایش برقی قابل توجهی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به یکی از مزیت‌های اصلی این خودرو اظهار کرد: مالک می‌تواند با یک بار شارژ، حدود ۲۵۰ کیلومتر را به صورت برقی و بدون مصرف بنزین طی کند. با توجه به اینکه معمولاً میزان پیمایش روزانه خودروهای شخصی کمتر از این میزان است، مالک می‌تواند خودرو را شب در منزل شارژ کند و در طول روز بدون مصرف بنزین از آن استفاده کند.

قائم‌مقام سایپا افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این خودرو آن است که برای استفاده از آن الزاماً به شبکه گسترده ایستگاه‌های شارژ نیاز نیست و امکان شارژ خودرو در منزل وجود دارد. بنابراین حتی در مسیرهایی که ایستگاه شارژ وجود ندارد، خودرو می‌تواند با استفاده از موتور بنزینی به مسیر خود ادامه دهد.

وی گفت: قابلیت فست‌شارژ نیز برای این محصول در نظر گرفته شده و باتری می‌تواند در مدت حدود ۱۵ دقیقه از ۳۰ درصد به ۸۰ درصد شارژ برسد.

رادمنش در پاسخ به این پرسش که چرا سایپا فناوری پلاگین‌هیبرید را انتخاب کرده است، گفت: چندین سال است که درباره خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای بردافزا صحبت می‌شود و مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است.

وی افزود: بررسی‌های مرکز تحقیقات نشان داده است که خودروهای پلاگین‌هیبریدی برای کشورهایی که زیرساخت شارژ آنها هنوز به طور کامل توسعه پیدا نکرده، گزینه مناسبی هستند. این خودروها می‌توانند بخش قابل توجهی از مسیر را با انرژی برق طی کنند و در عین حال، در صورت نبود زیرساخت شارژ، وابستگی کامل به شبکه شارژ نداشته باشند.

قائم‌مقام سایپا اظهار کرد: با توجه به شرایط زیرساختی کشور و الگوی استفاده مردم از خودرو، این فناوری می‌تواند انتخاب مناسبی باشد و در صورت حمایت دولت و فراهم شدن شرایط تولید، ظرفیت تولید آن نیز افزایش خواهد یافت.

توسعه وانت جدید برای جایگزینی نیسان آبی

رادمنش در ادامه از محصول جدید سایپا در حوزه خودروهای تجاری خبر داد و گفت: یکی دیگر از محصولات جدید سایپا، وانت ۲۵۱ است که با هدف پاسخ به نیاز بازار و ارائه جایگزینی برای وانت نیسان طراحی شده است.

وی افزود: وانت ۱۵۱ سایپا سهم مناسبی در بازار دارد و با توجه به نیازهای موجود، بررسی‌هایی برای توسعه محصولی با ظرفیت باربری بیشتر و ابعاد مناسب انجام شد. محصول جدید در کلاس وانت‌های مشابه وانت ال۹۰ قرار می‌گیرد و برای کاربری‌های شهری ایران طراحی شده است.

قائم‌مقام سایپا گفت: وانت ۲۵۱ بر پایه یک پلتفرم توسعه داده شده و با چهره‌ای کاملاً جدید عرضه خواهد شد. این خودرو ظرفیت باربری حدود ۶۰۰ کیلوگرم دارد و فضای بار آن نیز متناسب با نیازهای این کلاس از خودروهای تجاری طراحی شده است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف اصلی در طراحی این محصول، کاهش مصرف سوخت نسبت به خودروهای مشابه و بهبود عملکرد آن در شهرهای بزرگ است. از ابتدا نیز کاربری‌های مختلفی برای این محصول در نظر گرفته شده است.

وانت ۲۵۱ جایگزین نیسان آبی می‌شود؟

رادمنش با اشاره به مطالبه موجود برای جایگزینی وانت نیسان آبی اظهار کرد: نیسان آبی ویژگی‌های خاصی دارد و خودرویی با همین ترکیب ویژگی‌ها و سابقه تولید در بازار ایران، به راحتی قابل جایگزینی نیست. با این حال، گروه سایپا به دلیل سابقه و توانمندی در تولید خودروهای تجاری، توسعه محصول جدیدی را برای پاسخ به این نیاز دنبال کرده است.

وی افزود: هدف این بوده که خودروی جدید علاوه بر حفظ قابلیت‌های مورد نیاز بازار، مصرف سوخت پایین‌تر، ایمنی بیشتر و امکان استفاده از CNG داشته باشد.

قائم‌مقام سایپا گفت: این محصول به موتور جدید ۲.۵ لیتری مجهز خواهد شد که از نظر فناوری نسبت به موتورهای قبلی پیشرفته‌تر است. این موتور به مرور داخلی‌سازی خواهد شد و استفاده از آن باید ضمن تأمین توان مورد نیاز محصول، مصرف سوخت مناسبی نیز ایجاد کند.

رادمنش ادامه داد: از نظر ظرفیت باربری و ابعاد، این خودرو متناسب با نیازهای بازار طراحی شده است و قدرت آن نیز بیشتر خواهد بود. یکی از مشکلات برخی خودروهای تجاری، پایداری پایین در زمان حمل بار است که در طراحی محصول جدید به این موضوع نیز توجه شده است.

وی تأکید کرد: وانت جدید نسبت به نیسان آبی مصرف سوخت پایین‌تر، ظرفیت باربری مشابه، مشخصات ایمنی بالاتر و طراحی به‌روزتری خواهد داشت. همچنین تلاش شده هزینه قطعاتی مانند چراغ و سپر در حد مناسبی نگه داشته شود، چراکه در خودروهای تجاری قیمت تمام‌شده اهمیت بالایی دارد.

قائم‌مقام سایپا افزود: در آینده مدل دوکابین این محصول نیز عرضه خواهد شد و از ابتدا کاربری‌های متفاوتی برای آن پیش‌بینی شده است.