وزارت آموزش فلسطین اعلام کرد در سه سال گذشته ۲۰ هزار و ۷۴۸ دانش‌آموز و دانشجو در غزه و کرانه باختری شهید شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت آموزش فلسطین در گزارشی اعلام کرد در نوار غزه ۱۹ هزار و ۱۸۹ دانش‌آموز مدارس و یک‌هزار و ۳۸۶ دانشجوی دانشگاه‌ها شهید و بیش از ۳۱ هزار نفر دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین ۸۰۵ نیروی آموزشی و اداری مدارس و ۲۴۶ نفر از کارکنان دانشگاه‌ها در غزه شهید شده‌اند.

در کرانه باختری نیز ۱۷۳ دانش‌آموز و دانشجو شهید و بیش از یک‌هزار و ۱۵۰ نفر زخمی شده‌اند. نیرو‌های اسرائیلی همچنین صد‌ها دانش‌آموز و دانشجو و بیش از ۱۹۷ نفر از کارکنان آموزشی را بازداشت کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در غزه شهید و بیش از ۱۷۵ هزار نفر زخمی شده‌اند و حدود ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه آسیب دیده یا تخریب شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کرانه باختری ، جنگ غزه
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