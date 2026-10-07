هر دو باند تونل نیایش و هر دو دهانه تونل امیرکبیر از ساعت ۲۳:۵۹ امشب تا ۵ صبح روز بعد، به‌دلیل اجرای عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسدود خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر دو باند تونل نیایش و هر دو دهانه تونل امیرکبیر، امشب ۱۵ مهرماه از ساعت ۲۳:۵۹ تا ساعت ۵ صبح روز بعد به‌دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات مسدود خواهند بود.

مسیر‌های جایگزین تونل نیایش

بر اساس این اطلاعیه، برای باند شرقی تونل نیایش، بزرگراه حکیم به سمت شرق و بزرگراه همت به سمت شرق به‌عنوان مسیر‌های جایگزین پیشنهاد شده است.

برای باند غربی نیز رانندگان می‌توانند از بزرگراه حکیم به سمت غرب و بزرگراه همت به سمت غرب استفاده کنند.

مسیر‌های جایگزین تونل امیرکبیر

برای دهانه شمالی تونل امیرکبیر به سمت شمال، بزرگراه امام علی (ع) به سمت شمال و خیابان دماوند به سمت شرق و سپس شمال، متناسب با مقصد، به‌عنوان مسیر جایگزین اعلام شده است.

همچنین برای دهانه جنوبی تونل امیرکبیر به سمت جنوب، بزرگراه امام علی (ع) به سمت جنوب و خیابان دماوند به سمت غرب و سپس جنوب، متناسب با مقصد، مسیر‌های جایگزین خواهند بود.

برچسب ها: مسدودسازی ، تونل
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