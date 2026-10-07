شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برتری تیم فوتبال ارکا از توابع شهرستان دیزج دیز شهرستان خوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال ارکا از شهرستان دیزج‌دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی موفق شد در پایان رقابت‌های لیگ برتر شهرستان خوی، با کسب نتایجی درخشان، بر سکوی قهرمانی تکیه بزند. در دیدار پایانی این رقابت‌ها که امروز برگزار شد، بازیکنان غیرتمند ارکا دیزج‌دیز موفق شدند با نتیجه ۴ بر ۲ از سد تیم «آورین بیلوار خوی» عبور کرده و با اقتدار قهرمانی خود را جشن بگیرند. این دوره از مسابقات که با حضور ۸ تیم برگزار شد، با عملکرد خیره کننده ارکا دیزج‌دیز همراه بود؛ تیمی که با ثبت ۶ پیروزی و تنها یک شکست، با مجموع ۱۸ امتیاز، عنوان قهرمانی شایسته لیگ فوتبال شهرستان خوی را از آن خود کرد. همچنین لازم به ذکر است که در پایان این مسابقات، آقای «عمار نقیلو» با درخشش در طول بازی‌ها، به عنوان بهترین بازیکن لیگ فوتبال شهرستان خوی انتخاب شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

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تیم فوتبال ارکا دیزج‌دیز قهرمان لیگ برتر شهرستان خوی شد

تیم فوتبال ارکا دیزج‌دیز قهرمان لیگ برتر شهرستان خوی شد

تیم فوتبال ارکا دیزج‌دیز قهرمان لیگ برتر شهرستان خوی شد

تیم فوتبال ارکا دیزج‌دیز قهرمان لیگ برتر شهرستان خوی شد

تیم فوتبال ارکا دیزج‌دیز قهرمان لیگ برتر شهرستان خوی شد

تیم فوتبال ارکا دیزج‌دیز قهرمان لیگ برتر شهرستان خوی شد

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برچسب ها: برگزاری مسابقات ، مسابقات ورزشی ، سوژه خبری
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