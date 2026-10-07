آژانس فضایی آمریکا تدراکات خود برای پرتاب موشک برای ایجاد پایگاه دائمی در ماه را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بلومبرگ گزارش داده است که ناسا در حال آماده‌سازی برای افزایش قابل توجه تدارکات پرتاب موشک برای پشتیبانی از برنامه خود برای ایجاد یک پایگاه دائمی قمری است، اقدامی که به دلیل کمبود موشک در حال حاضر در بخش فضایی ضروری است.

بلومبرگ افزود: "ناسا در حال آماده‌سازی برای اعلام تدارکات عمده پرتاب موشک برای تأمین برنامه ۳۰ میلیارد دلاری خود برای ساخت یک پایگاه دائمی قمری است که برای سکونت و کار انسان طراحی شده است. "

به گفته بلومبرگ، این استراتژی جدید در حالی صورت می‌گیرد که بخش فضایی در بحبوحه تقاضای رو به رشد سریع با کمبود موشک دست و پنجه نرم می‌کند. این اقدام با هدف تسهیل حمل بار به سطح ماه انجام می‌شود.

در این گزارش آمده است که این تحول همزمان با شروع رد درخواست اپراتور‌های ماهواره‌ای توسط اسپیس ایکس است که به دنبال رزرو پرتاب‌های مداری اختصاصی با موشک پرچمدار فالکون ۹ خود برای تاریخ‌های فراتر از ۲۰۲۸ هستند. ناسا با آگاهی از این وضعیت، در حال بررسی گزینه‌های جایگزین است.

بلومبرگ همچنین گزارش می‌دهد که اگرچه ناسا هنوز مشخص نکرده است که قصد دارد از کدام موشک‌ها استفاده کند، اما در حال حاضر بازار گزینه‌های کمی قابل مقایسه با فالکون ۹ ارائه می‌دهد: نیو گلن از شرکت بلو اوریجین و ولکان از شرکت یونایتد لانچ الاینس.   برنامه آرتمیس ابتکار بلندپروازانه ناسا برای ایجاد یک پایگاه دائمی انسانی در سطح ماه و کاوش پایدار در ماه است. هدف این برنامه اعزام فضانوردان - از جمله اولین زن و اولین فرد رنگین‌پوست - و توسعه فناوری‌های پیشرفته برای زندگی و کار در آنجا است. به گفته طرف آمریکایی، این پروژه نشان دهنده یک گام استراتژیک و پلی حیاتی برای دستیابی به هدف نهایی بشریت است: ارسال اولین ماموریت‌های سرنشین‌دار به مریخ.

منبع: RT

برچسب ها: ناسا ، آرتمیس ، ماموریت ، ماه ماه ، پایگاه فضایی
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