باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رادمنش قائم‌مقام شرکت خودروسازی سایپا درباره زمان عرضه این محصول گفت: پروژه وانت ۲۵۱ در مرحله طراحی به پایان رسیده و مرکز تحقیقات اطلاعات و طراحی‌های مورد نیاز را تکمیل کرده است. نمونه‌های مهندسی نیز ساخته شده‌اند.

وی افزود: وقتی به مرحله نمونه مهندسی می‌رسیم، به این معناست که فایل‌های طراحی تکمیل شده و مرحله بعدی، ساخت قالب‌ها و قطعات اصلی، انجام تست‌های صحه‌گذاری و آماده‌سازی برای تولید انبوه است.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: کل پروژه حدود یک سال و نیم زمان نیاز دارد که بخشی از آن طی شده است. سایپا شرکت قالب‌های صنعتی خود را در اختیار دارد و بخش قابل توجهی از قالب‌های بدنه و قطعات پلاستیکی را می‌تواند در داخل مجموعه تولید کند.

رادمنش گفت: بر اساس برنامه‌ریزی فعلی، امیدواریم در زمستان سال ۱۴۰۶ این محصول را به بازار عرضه کنیم.

وی درباره قیمت وانت جدید نیز اظهار کرد: در حال حاضر برای اعلام قیمت زود است و باید وارد مراحل بعدی پروژه شویم تا هزینه‌های نهایی تولید مشخص شود. اما تلاش می‌کنیم قیمت محصول در محدوده‌ای باشد که برای مشتریان قابل دسترس باشد و فاصله زیادی با محصولات فعلی این بخش نداشته باشد.

عرضه مدل تاکسی محصولات جدید

قائم‌مقام سایپا همچنین درباره استفاده از محصولات جدید در ناوگان عمومی گفت: مذاکراتی با نهادها و دولت برای عرضه مدل تاکسی محصولات جدید انجام شده است و تلاش می‌کنیم محصولاتی را برای استفاده در ناوگان عمومی ارائه کنیم.

وی افزود: یکی از مدل‌های مورد بررسی، نسخه تاکسی محصول پلاگین‌هیبرید است. با توجه به اینکه خودروهای تاکسی پیمایش بالایی دارند و ممکن است نیاز بیشتری به شارژ داشته باشند، استفاده از مدل پلاگین می‌تواند مزیت داشته باشد.

رادمنش گفت: در نسخه تاکسی تلاش شده از همان ظاهر و اجزای محصول اصلی استفاده شود و تنها بخش کف خودرو که برای جانمایی باتری نیاز به تغییر دارد، توسعه داده شود.

وی ادامه داد: در انتخاب قوای محرکه نیز تلاش شده از اجزایی استفاده شود که نیاز به توسعه مجدد و طولانی نداشته باشند. یکی از ریسک‌های اصلی پروژه‌های خودروهای برقی و هیبریدی، زمان توسعه و کالیبراسیون است و به همین دلیل تلاش کرده‌ایم از قطعات و سیستم‌هایی استفاده کنیم که کمترین زمان توسعه را نیاز داشته باشند.

قائم‌مقام سایپا اظهار کرد: تلاش ما این است که در زمستان سال آینده نمونه‌های اصلی را داشته باشیم و از ابتدای سال ۱۴۰۷ عرضه این خودرو را دنبال کنیم.

تحریم‌ها مانع توسعه محصولات سایپا نمی‌شود

رادمنش در ادامه درباره آثار تحریم‌ها بر فعالیت سایپا گفت: صنعت خودروی کشور هیچ‌گاه دوره‌ای بدون تحریم نداشته و در سال‌های گذشته راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را تجربه کرده‌ایم.

وی افزود: طبیعتاً تشدید تحریم‌ها در برخی مقاطع می‌تواند نگرانی‌هایی برای تأمین‌کنندگان ایجاد کند و اثراتی بر فعالیت شرکت داشته باشد، اما تلاش می‌کنیم این نگرانی‌ها را مدیریت کنیم.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: همه کشورهای دنیا از تحریم‌ها تبعیت نمی‌کنند و کشورهایی وجود دارند که همچنان امکان تعامل با آنها فراهم است. پیش‌بینی ما این است که می‌توانیم راهکارهای مقابله با تحریم‌ها را پیدا کنیم و بخشی از اقدامات لازم نیز از هم‌اکنون انجام شده است.

رادمنش گفت: باید تعامل بیشتری با حوزه تأمین، خرید خارجی و تأمین‌کنندگان داشته باشیم و پیش‌بینی‌های لازم در این زمینه انجام شده است. بنابراین موضوع تحریم‌ها اگرچه بدون اثر نیست، اما نگرانی جدی که برنامه‌های سایپا را متوقف کند، ایجاد نخواهد کرد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ مشتریان و نیروی کار اظهار کرد: دو موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد؛ نخست مشتریان که باید خودروهای آنها را به موقع تحویل دهیم و عقب‌افتادگی‌های ایجادشده را جبران کنیم و دوم جامعه کارگری که معیشت آنها به صنعت خودرو وابسته است.

قائم‌مقام سایپا افزود: برنامه افزایش تولید را دنبال می‌کنیم و تلاش داریم تا پایان سال بخش عمده‌ای از عقب‌افتادگی‌ها جبران شود. در حوزه کارگری نیز مدل‌های مالی به گونه‌ای طراحی شده که مشکلی برای اشتغال و زنجیره تأمین ایجاد نشود.

رادمنش ادامه داد: در زنجیره تأمین نیز طبیعتاً شرایط تحریم اثراتی دارد، اما برنامه‌ریزی لازم برای مدیریت این شرایط انجام شده است.

کاهش وابستگی محصولات جدید به خارج

قائم‌مقام سایپا در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ایجاد مشکل در تأمین قطعات محصولات جدید گفت: محصولات جدید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که وابستگی آنها به خارج تا حد امکان کاهش یابد. اگر قرار بود خودروهای وارداتی یا محصولاتی با وابستگی بالا را در داخل تولید کنیم، میزان وابستگی بسیار بیشتر می‌شد.

وی افزود: در محصولات جدید، تلاش شده از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود. در حوزه قوای محرکه نیز ظرفیت‌های داخلی وجود دارد و مرکز تحقیقات سایپا پیش از این پروژه‌هایی در زمینه ساخت باتری انجام داده است.

رادمنش گفت: امروز دانش طراحی پک باتری در اختیار مرکز تحقیقات قرار دارد و فرآیند ساخت داخل باتری نیز آغاز شده است. البته برای اقتصادی شدن تولید باتری نیازمند رسیدن به مقیاس اقتصادی هستیم و اگر دولت در این زمینه حمایت کند، می‌توانیم تیراژ را افزایش داده و وابستگی را بیشتر کاهش دهیم.

امکان استفاده مشترک خودروسازان از پلتفرم‌ها

وی در پاسخ به پرسشی درباره توسعه پلتفرم مشترک میان خودروسازان گفت: یکی از چالش‌های اصلی خودروسازی ایران این است که وقتی تیراژ اقتصادی تولید نمی‌شود، قیمت تمام‌شده بالا می‌رود و مزیت رقابتی از بین می‌رود.

قائم‌مقام سایپا افزود: محصولاتی که در حال توسعه هستند، از نظر مشخصات مهندسی قابلیت پاس کردن استانداردهای مورد نیاز را دارند و ما در سال‌های آینده می‌توانیم از ظرفیت این پلتفرم‌ها به شکل کامل‌تری استفاده کنیم.

رادمنش با اشاره به پلتفرم‌های موجود در سایپا اظهار کرد: در سایپا و پارس‌خودرو ظرفیت‌های مناسبی وجود دارد و می‌توان برای افزایش تیراژ و استفاده اقتصادی‌تر از پلتفرم‌ها، محصولات مختلف را روی آنها توسعه داد.

وی افزود: در صورت افزایش تیراژ محصولاتی مانند آریا، آریانو و مدل پلاگین‌هیبرید، امکان ورود پارس‌خودرو به تولید برخی محصولات نیز وجود دارد و این محصولات می‌توانند استانداردهای لازم را پاس کنند.

قائم‌مقام سایپا ادامه داد: سایپا همچنین در کاشان پلتفرم مناسبی دارد که از نظر مهندسی امکان استفاده مشترک از آن وجود دارد. از نظر فنی، تولید محصول مشترک میان خودروسازان امکان‌پذیر است، اما از نظر اقتصادی و مدیریتی باید توافقات لازم انجام شود.

رادمنش گفت: گاهی ممکن است یک خودروساز اعلام کند که در یک بازه قیمتی یا یک سگمنت محصول مشابهی دارد و همین موضوع نیازمند هماهنگی مدیریتی و تعیین منافع مشترک است. اما از نظر مهندسی، مانعی برای توسعه محصولات مشترک وجود ندارد.

وی تأکید کرد: به‌خصوص در حوزه خودروهای هیبریدی، همکاری میان خودروسازان می‌تواند ایده بسیار خوبی باشد. این موضوع علاوه بر موتور، در بخش گیربکس و سایر اجزای قوای محرکه نیز می‌تواند به افزایش تیراژ و کاهش هزینه‌ها کمک کند.

تلاش برای جبران عقب‌ماندگی تولید

قائم‌مقام سایپا در پایان با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای افزایش تولید اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، تولید را افزایش دهیم و بخشی از عقب‌ماندگی‌های ایجادشده را جبران کنیم.

رادمنش افزود: توسعه محصولات جدید، کاهش مصرف سوخت، افزایش داخلی‌سازی، حرکت به سمت خودروهای هیبریدی و پلاگین‌هیبرید و استفاده از ظرفیت پلتفرم‌های موجود، مجموعه اقداماتی است که سایپا برای پاسخ به نیاز بازار و شرایط جدید صنعت خودرو دنبال می‌کند.