باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال پس از وقفه‌ای ۲۵ روزه در رقابت‌های لیگ برتر، وارد مقطع فشرده‌ای از فصل شده است؛ مقطعی که آبی‌پوشان باید در فاصله کوتاهی هم در لیگ برتر و هم در لیگ نخبگان آسیا به میدان بروند و همین موضوع مدیریت شرایط بازیکنان را برای کادر فنی این تیم با اهمیت بیشتری همراه کرده است.

استقلال امروز در مهم‌ترین دیدار هفته هشتم لیگ برتر در تبریز مقابل تراکتور قرار می‌گیرد؛ مسابقه‌ای که با توجه به جایگاه دو تیم در صدر جدول از اهمیت زیادی برخوردار است و نتیجه آن می‌تواند در معادلات بالای جدول تأثیرگذار باشد.

اما کار استقلال پس از این مسابقه به پایان نمی‌رسد و آبی‌پوشان باید خیلی زود تمرکز خود را روی رقابت‌های آسیایی بگذارند. استقلال در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا باید در قطر مقابل الغرافه قرار بگیرد و فاصله کم میان مسابقات داخلی و آسیایی، فرصت زیادی برای استراحت و آماده‌سازی در اختیار تیم قرار نمی‌دهد.

سهراب بختیاری‌زاده در چنین شرایطی باید میان حفظ ترکیب اصلی، جلوگیری از خستگی بازیکنان و کسب نتایج مطلوب در هر دو رقابت تعادل ایجاد کند. استقلال در شرایطی وارد این مقطع شده که تمام بازیکنان خود را در اختیار دارد و همین موضوع دست کادر فنی را برای استفاده از نفرات مختلف و مدیریت دقایق بازی بازیکنان بازتر می‌کند.

فشردگی مسابقات همچنین می‌تواند اهمیت نیمکت استقلال را بیشتر کند. در شرایطی که تیم باید در فاصله کوتاه چند مسابقه حساس را پشت سر بگذارد، استفاده مناسب از بازیکنان ذخیره و ایجاد چرخش در ترکیب می‌تواند به حفظ آمادگی نفرات اصلی کمک کند.

حالا استقلال در آستانه هفته‌های مهمی قرار گرفته است؛ هفته‌هایی که نتیجه آنها می‌تواند هم جایگاه آبی‌پوشان در لیگ برتر و هم شرایط این تیم در لیگ نخبگان آسیا را تحت تأثیر قرار دهد و نحوه مدیریت این مقطع از فصل یکی از مهم‌ترین چالش‌های بختیاری‌زاده خواهد بود.