با توجه به حضور همزمان استقلال در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا، آبی‌پوشان در هفته‌های پیش رو با چالش‌های مهمی مواجه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - استقلال در شرایطی وارد هفته‌های فشرده فصل شده که هم در لیگ برتر و هم در لیگ نخبگان آسیا اهداف مهمی را دنبال می‌کند و حالا نحوه مدیریت همزمان این دو رقابت می‌تواند یکی از مهم‌ترین چالش‌های کادر فنی آبی‌پوشان باشد.

استقلال در لیگ برتر تاکنون نتایج خوبی کسب کرده و در جمع تیم‌های بالای جدول قرار دارد. آبی‌پوشان امروز در مهم‌ترین دیدار هفته هشتم برابر تراکتور، صدرنشین لیگ، قرار می‌گیرند و کسب سه امتیاز این مسابقه می‌تواند شرایط آنها را در بالای جدول به شکل قابل توجهی بهبود ببخشد.

از سوی دیگر، استقلال در لیگ نخبگان آسیا نیز به دنبال ادامه مسیر خود است. آبی‌پوشان در نخستین دیدار آسیایی خود موفق شدند السد را شکست دهند و حالا در هفته دوم این رقابت‌ها باید برابر الغرافه قطر قرار بگیرند؛ مسابقه‌ای که کسب امتیاز در آن برای ادامه مسیر استقلال در آسیا اهمیت خواهد داشت.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که استقلال باید تمرکز بیشتری روی کدام رقابت داشته باشد. لیگ برتر برای آبی‌پوشان از اهمیت زیادی برخوردار است و جایگاه آنها در جدول نشان می‌دهد این تیم می‌تواند برای حضور در جمع مدعیان تلاش کند. در مقابل، موفقیت در لیگ نخبگان آسیا نیز برای باشگاهی مانند استقلال اهمیت ویژه‌ای دارد و نتایج این تیم در این رقابت‌ها زیر نظر هواداران قرار خواهد داشت.

سهراب بختیاری‌زاده البته در حال حاضر تمامی بازیکنان خود را در اختیار دارد و می‌تواند با مدیریت دقایق حضور نفرات اصلی و استفاده از عمق ترکیب، شرایط تیمش را برای حضور همزمان در دو رقابت کنترل کند.

استقلال حالا در مقطعی قرار گرفته که انتخاب بین لیگ و آسیا لزوماً به معنای کنار گذاشتن یکی از این دو رقابت نیست، بلکه نحوه مدیریت مسابقات و استفاده درست از ظرفیت تیم می‌تواند تعیین کند آبی‌پوشان در ادامه فصل در هر دو جبهه تا چه اندازه موفق به حفظ شرایط خود خواهند شد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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