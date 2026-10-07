سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد که مورد ابتلا به ذات‌الریه در مؤسسه ایرکوتسک روسیه خطر همه‌گیری ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سازمان بهداشت جهانی (WHO) تأیید کرد که مورد ابتلا به ذات‌الریه (پنومونی) اکتسابی از جامعه در شهر ایرکوتسک روسیه، هیچ‌گونه خطر بهداشتی به همراه ندارد.

این خبر توسط «روس‌پوترب‌نادزور» (سرویس فدرال نظارت بر حمایت از حقوق مصرف‌کننده و رفاه انسانی روسیه) اعلام شد.

این سازمان اعلام کرد که تمامی اقدامات پیشگیرانه به‌طور کامل اجرا شده و تأکید کرد که هیچ تهدید همه‌گیری برای جمعیت وجود ندارد. روس‌پوترب‌نادزور پیش‌تر گزارش داده بود که یکی از کارکنان «مؤسسه مقابله با طاعون ایرکوتسک» به این بیماری مبتلا شده است.

بررسی‌های اولیه نشان داد که هیچ‌گونه حادثه یا نقض امنیتی در جریان کار با میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا رخ نداده است؛ یافته‌هایی که توسط یک کمیته تخصصی دیگر — که به سرپرستی «آنا پوپووا»، رئیس این سازمان، مسئولیت بررسی و ارزیابی وضعیت را بر عهده داشت — نیز تأیید شد.

به‌عنوان اقدامی احتیاطی، تمامی افرادی که با کارمند مبتلا در تماس بودند، تحت نظارت دقیق پزشکی قرار گرفتند و به‌صورت روزانه آزمایش‌های آزمایشگاهی روی آنها انجام شد.

نتایج این آزمایش‌ها تنها حاکی از وجود دو مورد ابتلا به ویروس کرونا و دو مورد ابتلا به راینوویروس (عامل سرماخوردگی) بود و هیچ عامل بیماری‌زای عفونی دیگری شناسایی نشد.  

در همین حال، این تحولات توجه مقامات ایالات متحده را نیز به خود جلب کرده است؛ روزنامه «واشنگتن پست» گزارش داد که واشنگتن در حال آماده‌سازی یک یادداشت دیپلماتیک برای روسیه است تا اطلاعات بیشتری درباره این حادثه درخواست کند.

در این راستا، کرملین خواستار آن شد که تنها به اطلاعات رسمی منتشرشده توسط روس‌پوترب‌نادزور استناد شود و تأکید کرد که سازمان بهداشت جهانی از همان ابتدا در جریان تمام جزئیات مربوط به این رویداد قرار گرفته است.

منبع: سازمان بهداشت جهانی

برچسب ها: ذات الریه ، سازمان بهداشت ، سازمان بهداشت جهان ، طاعون ، وبا
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