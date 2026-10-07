باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی به هفته‌های میانی نیم‌فصل نخست لیگ برتر نزدیک می‌شود که همچنان با محدودیت در نقل‌وانتقالات مواجه است و بسته بودن پنجره این باشگاه، برنامه آبی‌پوشان برای تقویت تیم در نیم‌فصل را تحت تأثیر قرار داده است.

سهراب بختیاری‌زاده پیش از این تأکید کرده بود که در شرایط فعلی فهرست مشخصی برای جذب بازیکن ندارد و مذاکره‌ای نیز با گزینه‌های جدید انجام نشده است، اما نیاز‌های استقلال برای ادامه فصل و به‌خصوص حضور در لیگ نخبگان آسیا می‌تواند در هفته‌های آینده مدیران باشگاه را به سمت بررسی گزینه‌های جدید سوق دهد.

یکی از موضوعات مهم برای استقلال، تقویت تیم در پست‌هایی است که در جریان فصل با مصدومیت بازیکنان یا فشردگی مسابقات ممکن است با کمبود نفر مواجه شوند. حضور همزمان در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا باعث شده عمق ترکیب اهمیت بیشتری پیدا کند و کادر فنی نمی‌تواند تنها به ترکیب اصلی متکی باشد.

از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باعث شده جذب بازیکن جدید صرفاً به شناسایی گزینه مناسب محدود نباشد و باشگاه ابتدا باید شرایط پرونده‌های حقوقی و بدهی‌های خود را مدیریت کند تا امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید فراهم شود.

با توجه به اینکه استقلال در نیم‌فصل دوم نیز باید در چند جبهه به رقابت ادامه دهد، تقویت ترکیب می‌تواند یکی از موضوعات مهم پیش روی مدیران باشگاه باشد. در این میان، نظر نهایی کادر فنی درباره پست‌های مورد نیاز و همچنین وضعیت بازیکنان فعلی، نقش مهمی در تعیین اولویت‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال خواهد داشت.

حالا باید منتظر ماند و دید استقلال در هفته‌های آینده ابتدا برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی چه اقداماتی انجام خواهد داد و پس از آن، آیا بختیاری‌زاده و مدیران باشگاه به سمت جذب بازیکن جدید خواهند رفت یا اینکه آبی‌پوشان نیم‌فصل دوم را با همین ترکیب ادامه می‌دهند.