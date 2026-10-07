تیم فوتبال استقلال تهران برای تقویت ترکیب خود در نیم‌فصل دوم، پست‌های مورد نیازش را بررسی می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در حالی به هفته‌های میانی نیم‌فصل نخست لیگ برتر نزدیک می‌شود که همچنان با محدودیت در نقل‌وانتقالات مواجه است و بسته بودن پنجره این باشگاه، برنامه آبی‌پوشان برای تقویت تیم در نیم‌فصل را تحت تأثیر قرار داده است.

سهراب بختیاری‌زاده پیش از این تأکید کرده بود که در شرایط فعلی فهرست مشخصی برای جذب بازیکن ندارد و مذاکره‌ای نیز با گزینه‌های جدید انجام نشده است، اما نیاز‌های استقلال برای ادامه فصل و به‌خصوص حضور در لیگ نخبگان آسیا می‌تواند در هفته‌های آینده مدیران باشگاه را به سمت بررسی گزینه‌های جدید سوق دهد.

یکی از موضوعات مهم برای استقلال، تقویت تیم در پست‌هایی است که در جریان فصل با مصدومیت بازیکنان یا فشردگی مسابقات ممکن است با کمبود نفر مواجه شوند. حضور همزمان در لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا باعث شده عمق ترکیب اهمیت بیشتری پیدا کند و کادر فنی نمی‌تواند تنها به ترکیب اصلی متکی باشد.

از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باعث شده جذب بازیکن جدید صرفاً به شناسایی گزینه مناسب محدود نباشد و باشگاه ابتدا باید شرایط پرونده‌های حقوقی و بدهی‌های خود را مدیریت کند تا امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید فراهم شود.

با توجه به اینکه استقلال در نیم‌فصل دوم نیز باید در چند جبهه به رقابت ادامه دهد، تقویت ترکیب می‌تواند یکی از موضوعات مهم پیش روی مدیران باشگاه باشد. در این میان، نظر نهایی کادر فنی درباره پست‌های مورد نیاز و همچنین وضعیت بازیکنان فعلی، نقش مهمی در تعیین اولویت‌های نقل‌وانتقالاتی استقلال خواهد داشت.

حالا باید منتظر ماند و دید استقلال در هفته‌های آینده ابتدا برای باز شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی چه اقداماتی انجام خواهد داد و پس از آن، آیا بختیاری‌زاده و مدیران باشگاه به سمت جذب بازیکن جدید خواهند رفت یا اینکه آبی‌پوشان نیم‌فصل دوم را با همین ترکیب ادامه می‌دهند.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
اصلانیان:
تیم ملی فوتبال تبدیل به تیم پیشکسوتان شده است/ کسی را ندارند تا جایگزین قلعه‌نویی کنند
استقلال بدون مدیرعامل؛ چه تصمیم‌هایی روی زمین مانده است؟
استقلال و ابهام در تصمیم‌گیری نقل‌وانتقالات؛ حرف آخر را چه کسی می‌زند؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اهدای پاداش ۳ میلیارد تومانی به کشتی گیران طلایی در بازی‌های آسیایی
رونالدو خطاب به مسی: بابت تمام چیز‌هایی که با آرژانتین به دست آوردی، نهایت احترام را برایت قائلم
دومین پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران مقابل عراق
لیونل مسی: همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آرژانتین تنگ شده است
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
آخرین اخبار
احتمال نخریدن امتیاز پادیاب خلخال از سوی پرسپولیس قوت گرفت
تراکتور - استقلال؛ تقابل نکونام و بختیاری زاده برای صدر جدول
دومین پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران مقابل عراق
بختیاری زاده: با تمام وجود مقابل تراکتور بازی می‌کنیم
اهدای پاداش ۳ میلیارد تومانی به کشتی گیران طلایی در بازی‌های آسیایی
رونالدو خطاب به مسی: بابت تمام چیز‌هایی که با آرژانتین به دست آوردی، نهایت احترام را برایت قائلم
لیونل مسی: همین حالا دلم برای پوشیدن پیراهن آرژانتین تنگ شده است
علیرضا بیرانوند به کمیسیون پزشکی رفت
نکونام: تمام تمرکزم روی موفقیت تراکتور است/ آنالیز و شناخت کافی از استقلال داریم
مطهری: رامین رضاییان تا ۶ هفته از تمرینات دور خواهد بود
پدرو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد
استقلال در جست‌وجوی اولین خرید زمستانی؛ چه پست‌هایی در اولویت هستند؟
استقلال بین لیگ برتر و آسیا؛ اولویت با کدام جام است؟
استقلال و فشردگی عجیب برنامه؛ از تراکتور تا لیگ نخبگان آسیا
مهدی واعظی مدیر روابط‌عمومی باشگاه استقلال شد
مومنی: پیشنهادی برای اهدای جام فصل گذشته به شهدای میناب مطرح شده است
جودو قهرمانی جهان؛ پرهیزگار حذف شد
پاسخ بهاروند به دبیر: همه قوا به صورت دقیق و منسجم در فوتبال مدخلیت و ورود دارند
علیرضا دبیر خطاب به فوتبالی ها: بعد از مسابقات جهانی با تک تک آقایان کار دارم/ می‌دانم کدامشان با اینترنشنال ارتباط دارند
تیم ملی فوتبال تبدیل به تیم پیشکسوتان شده است/ کسی را ندارند تا جایگزین قلعه‌نویی کنند
مذاکره با دستیاران قبل از انتخاب سرمربی تیم ملی امید
سومین طلای ایران باوقار بدست آمد/طلای ۱۱۰ متر بر گردن یاشار
رهنما: قهرمانی کاراته در ناگویا پایان کار نیست/ یکی از نیاز‌های اصلی تمی های ملی کاراته خوابگاه است
۱۰ تیم در انتخابی تیم ملی اسکیت رولبال بانوان به میدان می‌روند