تقویت شبکه آبرسانی بندرلنگه؛ مدیریت بهینه مصرف در اولویت آبفای هرمزگان

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحمید حمزه‌پور در دیدارهای جداگانه با فرماندار، امام‌جمعه و رئیس دادگستری شهرستان بندرلنگه، آخرین وضعیت پروژه‌های آبرسانی و چالش‌های موجود را مورد بررسی قرار داد.

وی با تبیین ظرفیت‌های ایجاد شده در این شهرستان اظهار کرد: بندرلنگه به دلیل تعدد آب‌شیرین‌کن‌های فعال، رتبه اول استان را در اختیار دارد و علاوه بر این منابع، خط انتقال محرم نیز سهم مؤثری در تأمین آب پایدار منطقه ایفا می‌کند.

حمزه‌پور با تأکید بر اینکه وضعیت شبکه آبرسانی به‌صورت مستمر پایش می‌شود، افزود: اگرچه زیرساخت‌های فنی با جدیت در حال توسعه است، اما عبور از شرایط فعلی مستلزم همراهی مردم و نخبگان است؛ لذا از ظرفیت معلمان، روحانیون و اعضای شوراها برای ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب در سطح جامعه بهره خواهیم برد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت تمامی توان اجرایی خود را برای رفع دغدغه‌های آبی مردم و تکمیل طرح‌های در دست اجرا به‌کار گرفته است تا شاهد ارتقای کیفی خدمات آبرسانی در این شهرستان باشیم.

منبع خبر: روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان