باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان در نشست مشترک با رئیس شرکت شهرک‌های کشاورزی استان، با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده شیلاتی اظهار کرد: پرورش ماهیان زینتی، جلبک و صدف، از پتانسیل‌های ویژه هرمزگان است که می‌تواند تحولی بزرگ در اشتغال و رونق اقتصادی این منطقه ایجاد کند.

وی ایجاد شهرک‌های شیلاتی را راهکار عملیاتی برای توسعه این صنعت دانست و افزود: تسهیل در واگذاری اراضی و صدور مجوزها، کلید اصلی جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی است؛ از این‌رو انتظار می‌رود با هم‌افزایی میان شیلات و شرکت شهرک‌های کشاورزی، موانع زیرساختیِ پیشِ‌روی سرمایه‌گذاران به‌سرعت برطرف شود.

در این نشست، اعمی، رئیس شرکت شهرک‌های کشاورزی هرمزگان نیز با استقبال از این رویکرد، بر آمادگی این شرکت برای حمایت از طرح‌های پیشران شیلاتی تأکید کرد و گفت: همکاری‌های نزدیک دو دستگاه، فرآیند صدور مجوزها و واگذاری اراضی به متقاضیان واقعی را تسریع کرده و بروکراسی‌های اداری را به حداقل می‌رساند.

گفتنی است در پایان این جلسه، مقرر شد کارگروهی مشترک برای شناسایی اراضی مستعد و بررسی الزامات فنی، جهت عملیاتی‌سازی سریع شهرک‌های شیلاتی در هرمزگان تشکیل شود.

منبع خبر: اداره‌کل شیلات استان هرمزگان