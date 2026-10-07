پیام شما شهروندان عزیز در مورد افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

تسریع در افزایش اعتبار کالابرگ درخواست شهروندان شد

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد افزایش نیافتن اعتبار کالابرگ، در لینک زیر مشاهده کنید.
افزایش اعتبار کالابرگ به روز‌های آینده موکول شد

معاون وزیر کار گفت: اجرای طرح افزایش اعتبار کالابرگ به دلیل نهایی نشدن میزان منابع و تعداد دقیق مشمولان، به روزهای آینده موکول شده است.

.برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: طرح کالابرگ ، نتیجه پیگیری ، سوژه خبری
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