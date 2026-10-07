باشگاه خبرنگاران جوان - با حکم علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال مهدی واعظی به عنوان مدیر جدید روابط‌عمومی باشگاه استقلال منصوب شد.

واعظی از چهره‌های شناخته‌شده حوزه روابط‌عمومی و رسانه است که سابقه سال‌ها فعالیت در رسانه ملی و خبرگزاری‌های مختلف را در کارنامه دارد. وی همچنین پیش‌تر مدیریت روابط‌عمومی فدراسیون‌های بسکتبال، هندبال و اسکواش را بر عهده داشته و در حدود یک سال گذشته نیز به عنوان سرپرست رسانه‌ای باشگاه استقلال فعالیت کرده است.

باشگاه استقلال ضمن آرزوی موفقیت برای مهدی واعظی در مسئولیت جدید، از خدمات ارزنده، تلاش‌های صادقانه و زحمات رضا محبی در دوران تصدی مدیریت روابط‌عمومی قدردانی می‌کند.