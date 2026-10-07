باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ایلان ماسک قصد دارد ۴۰ میلیارد دلار بودجه برای خرید تراشه‌های پیشرفته هوش مصنوعی از انویدیا - در قراردادی به رهبری مدیر دارایی Apollo Global Management - برای پشتیبانی از زیرساخت هوش مصنوعی شرکت‌های خود جمع‌آوری کند.

روزنامه فایننشال تایمز روز چهارشنبه گزارش داد که اسپیس ایکس، به رهبری ماسک، به دنبال جمع‌آوری تقریباً ۱۰ میلیارد دلار وام بانکی و ۳۰ میلیارد دلار بدهی درجه سرمایه‌گذاری برای تأمین مالی خرید تراشه است.

این قرارداد پیشنهادی، نیاز‌های عظیم سرمایه‌ای ناشی از رونق هوش مصنوعی را برجسته می‌کند، زیرا شرکت‌های فناوری برای تأمین پردازنده‌های پیشرفته و توسعه زیرساخت‌های محاسباتی مورد نیاز برای پشتیبانی از فناوری‌های هوش مصنوعی رقابت می‌کنند.

مورگان استنلی تخمین می‌زند که زیرساخت هوش مصنوعی تا سال ۲۰۲۸ به ۱.۵ تریلیون دلار بودجه خارجی نیاز خواهد داشت، حتی با اینکه وام‌دهندگان و سرمایه‌گذاران به طور فزاینده‌ای در مورد تأمین مالی گسترش سریع این بخش محتاط می‌شوند. انتظار می‌رود آپولو رهبری قرارداد تأمین مالی اسپیس ایکس را بر عهده بگیرد و به قرار دادن بدهی در اختیار طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران کمک کند، در حالی که مدیر صندوق اوراق قرضه PIMCO در حال مذاکره با گروه منتخبی از وام‌دهندگان برای تأمین مالی است. انتظار می‌رود این معامله در سال ۲۰۲۷ نهایی شود.

کاهش سهام اسپیس ایکس

سهام اسپیس ایکس، شرکتی متخصص در ساخت موشک و فضاپیما، پس از انتشار این گزارش، در معاملات گسترده ۱ درصد کاهش یافت، در حالی که سهام انویدیا ۰.۵ درصد افزایش یافت.

ماسک پیش از این در مورد عرضه اولیه سهام اسپیس ایکس - پس از ثبت رکورد ارزش‌گذاری ۸۶ میلیارد دلاری - صحبت کرده بود و ماه گذشته اظهار داشت که مرکز داده "Colossus ۲" شرکت xAI می‌تواند تا دسامبر آینده، استفاده از تراشه‌های انویدیا را بیش از دو برابر کند. ماسک خاطرنشان کرد که این شرکت قصد دارد منحصراً از سخت‌افزار انویدیا برای ساخت مراکز داده خود استفاده کند.

انویدیا یکی از تامین‌کنندگان پیشرو پردازنده‌های هوش مصنوعی است. در ماه اوت گذشته، این شرکت با آپولو، بلک‌راک، بلک‌استون، بروکفیلد، گلدمن ساکس و KKR برای ایجاد پلتفرم‌های مالی با هدف جمع‌آوری بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساخت هوش مصنوعی همکاری کرد.

منبع: الیوم السابع