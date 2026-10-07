باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی _ سرهنگ ناصر آذرپرندرئیس پلیس امنیت اقتصادی کردستان با فعالان اقتصادی که به مناسبت هفته نیروی انتظامی در اتاق بازرگانی استان عصر امروز برگزار شد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی سربازان خط مقدم دفاع از انقلاب و میهن هستند.

سرهنگ ناصر آذرپرند افزود: فعالان اقتصادی در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان با فعالیت شبانه‌روزی در حوزه تولید و تجارت، اجازه ندادند کمبودی در تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی ایجاد شود و کسی بیکار شود.

وی با بیان اینکه پلیس امنیت اقتصادی در حوزه تأمین امنیت فعالیت‌های سالم اقتصادی بدون وقفه فعالیت می‌کند، گفت: یکی از معضلات کردستان سوءاستفاده برخی افراد از کارت‌های بازرگانی است که با حضور پلیس امنیت اقتصادی در کلاس‌های آموزشی اتاق بازرگانی، این مشکل کاهش یافته است.

آذرپرند با اشاره به اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: بازگشت ارز حاصل از صادرات حق همه مردم است و باید همه در راستای تحقق آن تلاش کنیم؛ با همکاری اتاق بازرگانی می‌توان فرصت کافی برای بازگشت ارز و عمل به تعهدات ارزی ایجاد کرد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی کردستان تأکید کرد: ما از رفتن پرونده فعالان واقعی اقتصادی و سالم به مراجع قضایی جلوگیری می‌کنیم تا اشتغال و تولید کشور خدشه‌دار نشود.

تعامل بیشتر پلیس و بخش خصوصی برای تقویت امنیت اقتصادی

علی‌اکبر عبدالملکی رئیس اتاق بازرگانی سنندج نیز در این نشست گفت: پلیس امنیت اقتصادی ارتباط و تعامل کاملی با فعالان اقتصادی دارد و این ارتباط می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشد.

وی امنیت سرمایه‌گذاری، مبارزه با قاچاق کالا، تأمین امنیت واحدهای تولیدی، مقابله با جرایم سایبری و همکاری مستمر میان اتاق بازرگانی و نیروی انتظامی را از مهم‌ترین انتظارات فعالان اقتصادی عنوان کرد.

عبدالملکی پیشنهاد کرد ارتباط میان اتاق بازرگانی و نیروی انتظامی به بستری مستمر برای تعامل، پیگیری مسائل و رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی تبدیل شود.