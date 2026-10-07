یک مقام ارشد ایرانی اعلام کرد درخواست آمریکا برای کاهش غنی‌سازی با خواسته‌های تهران در تضاد است و این موضوع خط قرمز مذاکرات خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که «درخواست‌ها و پیشنهادهای» واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران با خواسته‌های تهران در تضاد است.

به گزارش رویترز، این اظهارات در واکنش به سخنان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا مطرح شده که گفته بود ایران برای پایان دادن به جنگ باید غنی‌سازی اورانیوم را کاهش دهد.

این مقام ارشد ایرانی که در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا درگیر است، گفت: «اظهارات ونس، دیدگاه‌ها و درخواست‌های واشنگتن است. آمریکایی‌ها آزادند درخواست‌ها و ایده‌هایی داشته باشند و پیشنهاد‌هایی مطرح کنند، اما این درخواست‌ها با خواسته‌های ایران در تضاد است».

او افزود که تاکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام نشده و واشنگتن باید ابتدا شروط تهران را بپذیرد تا مذاکرات هسته‌ای آغاز شود.

این مقام ایرانی همچنین گفت به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم از سوی آمریکا، خط قرمز تهران است و ایران «به هیچ وجه» در این زمینه انعطاف نشان نخواهد داد.

با این حال، او افزود که جزئیات مربوط به سطح و نحوه غنی‌سازی می‌تواند در ادامه مورد بحث قرار گیرد.

پیش از این، جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای اختصاصی با رویترز گفته بود که ایران برای برآورده کردن خواسته‌های آمریکا و پایان دادن به جنگ هفت‌ماهه دو کشور، باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را به میزان «معناداری» کاهش دهد.

او روز دوشنبه پس از سفر انتخاباتی خود به آلاسکا گفت هرگونه توافقی مستلزم آن است که ایران ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را کاهش دهد، نه اینکه صرفاً درباره کاهش آن در آینده تضمین بدهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: غنی سازی اورانیوم ، مذاکرات هسته‌ای ، ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
ونس: ایران باید غنی‌سازی را بشدت کاهش دهد
ادعای جنجالی درباره انتقال یگان غیرمتعارف ارتش آمریکا به کویت
روبیو برای برنامه هسته‌ای ایران خط‌ونشان کشید
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ درباره احتمال شیوع طاعون: اوضاع تحت کنترل روسیه است
سوریه احتمال ورود به جنگ یمن را رد کرد
سه کشته در حملات به فرودگاه‌های عربستان
تلاش فرانسه برای کاهش قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت
حمله با سلاح سرد در مدرسه‌ای در لهستان ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان
مسکو: اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است
ادعای دوباره ترامپ درباره کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ
یحیی سریع خبر داد: حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض
آخرین اخبار
یحیی سریع خبر داد: حمله موشکی یمن به فرودگاه ریاض
سوریه احتمال ورود به جنگ یمن را رد کرد
حمله با سلاح سرد در مدرسه‌ای در لهستان ۱۰ زخمی بر جا گذاشت
هشدار امنیتی سفارت آمریکا در عربستان
تلاش فرانسه برای کاهش قیمت گازوئیل در جایگاه‌های سوخت
سه کشته در حملات به فرودگاه‌های عربستان
نمایندگان اتحادیه اروپا تحریم‌های جدید علیه روسیه را تصویب کردند
ادعای دوباره ترامپ درباره کاهش قیمت نفت پس از پایان جنگ
ترامپ درباره احتمال شیوع طاعون: اوضاع تحت کنترل روسیه است
مسکو: اتحادیه اروپا به یک بلوک نظامی-سیاسی تهاجمی تبدیل شده است
تحت تأثیر اعتراضات فرانسه، دانشجویان بلژیکی به خیابان‌ها آمدند
نظرسنجی: ۷۲ درصد فرانسوی‌ها از مطالبات دانش‌آموزان حمایت می‌کنند
تحقیق جداگانه عربستان درباره حمله به خلبان فلای‌دبی
اشپیگل: اتحادیه اروپا نگران احتمال ممنوعیت صادرات گازوئیل آمریکاست
آژانس بین‌المللی انرژی به دنبال تسریع آزادسازی ذخایر نفتی
شهادت پنجمین فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خان‌یونس
توقف پیشروی نیرو‌های مورد حمایت عربستان در استان الجوف یمن
شمار قربانیان سیل در تایلند به ۵۲ نفر رسید
مغولستان نظارت بهداشتی را در مرز روسیه افزایش می‌دهد
رویترز به نقل از یک مقام ایرانی: به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی، خط قرمز تهران است
کرملین: روسیه درخواستی برای میانجیگری میان انصارالله و عربستان دریافت نکرده است
۸۱ هواپیمای آمریکایی در جنگ با ایران منهدم شده یا آسیب‌ دیده‌اند
اردوغان: ترکیه آماده تسهیل تماس مستقیم روسیه و اوکراین است
شهادت بیش از ۲۰ هزار دانش‌آموز و دانشجو در غزه و کرانه باختری
ادعای جنجالی درباره انتقال یگان غیرمتعارف ارتش آمریکا به کویت
فقط ۳۰ روز تنبیه برای نظامیان آمریکایی در اوکیناوا پس از قتل یک زن ژاپنی!
دستمزد‌ نجومی کاپیتان و خدمه نفتکش‌ها برای عبور از تنگه هرمز
ابو عبیده: هفتم اکتبر بازدارندگی اسرائیل را در هم شکست
نیویورک‌تایمز: آمریکا به عربستان درباره یمن هشدار داده بود
روبیو برای برنامه هسته‌ای ایران خط‌ونشان کشید