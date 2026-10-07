باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که «درخواست‌ها و پیشنهادهای» واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای ایران با خواسته‌های تهران در تضاد است.

به گزارش رویترز، این اظهارات در واکنش به سخنان جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا مطرح شده که گفته بود ایران برای پایان دادن به جنگ باید غنی‌سازی اورانیوم را کاهش دهد.

این مقام ارشد ایرانی که در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا درگیر است، گفت: «اظهارات ونس، دیدگاه‌ها و درخواست‌های واشنگتن است. آمریکایی‌ها آزادند درخواست‌ها و ایده‌هایی داشته باشند و پیشنهاد‌هایی مطرح کنند، اما این درخواست‌ها با خواسته‌های ایران در تضاد است».

او افزود که تاکنون هیچ مذاکره‌ای با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران انجام نشده و واشنگتن باید ابتدا شروط تهران را بپذیرد تا مذاکرات هسته‌ای آغاز شود.

این مقام ایرانی همچنین گفت به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم از سوی آمریکا، خط قرمز تهران است و ایران «به هیچ وجه» در این زمینه انعطاف نشان نخواهد داد.

با این حال، او افزود که جزئیات مربوط به سطح و نحوه غنی‌سازی می‌تواند در ادامه مورد بحث قرار گیرد.

پیش از این، جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه‌ای اختصاصی با رویترز گفته بود که ایران برای برآورده کردن خواسته‌های آمریکا و پایان دادن به جنگ هفت‌ماهه دو کشور، باید ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را به میزان «معناداری» کاهش دهد.

او روز دوشنبه پس از سفر انتخاباتی خود به آلاسکا گفت هرگونه توافقی مستلزم آن است که ایران ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای خود را کاهش دهد، نه اینکه صرفاً درباره کاهش آن در آینده تضمین بدهد.

منبع: رویترز