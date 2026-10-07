مهاجم اسپانیایی سابق تیم‌های فوتبال بارسلونا، چلسی و لاتزیو از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پدرو رودریگز پس از جدایی از تیم فوتبال لاتزیو در ۳۰ ژوئن و مدتی حضور به عنوان بازیکن آزاد، تصمیم خود برای خداحافظی از فوتبال را اعلام کرد.

این مهاجم اسپانیایی در پیامی نوشت: احساس می‌کنم زمانش فرا رسیده است؛ زمانی برای برداشتن قدمی رو به جلو و آغاز فصلی جدید در زندگی. با افتخار به خاطر زیستن رویای خود و تمام کسانی که در کنارم بودند تا آن را به واقعیت بدل کنند، می‌روم. ممنونم فوتبال که من را این‌چنین خوشحال کردی.

پدرو یکی از پرافتخارترین بازیکنان فوتبال اسپانیا محسوب می‌شود. او با تیم ملی اسپانیا قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ و یورو ۲۰۱۲ شد و در رده باشگاهی نیز سه بار لیگ قهرمانان اروپا را با بارسلونا فتح کرد.

او همچنین پنج قهرمانی لالیگا، قهرمانی لیگ برتر انگلیس با چلسی، سه سوپرجام اروپا، یک لیگ اروپا، دو جام جهانی باشگاه‌ها، سه کوپا دل‌ری و چهار سوپرجام اسپانیا را در کارنامه دارد.

پدرو در دوران حرفه‌ای خود برای بارسلونا، چلسی، رم و لاتزیو به میدان رفت و در مجموع ۸۴۱ بازی رسمی، بیش از ۲۰۰ گل به ثمر رساند.

او حتی در سال‌های پایانی دوران فوتبالش نیز عملکرد قابل توجهی داشت و در فصل ۲۵ - ۲۰۲۴ برای لاتزیو ۱۴ گل به ثمر رساند و فصل گذشته نیز ۵ گل برای این تیم ثبت کرد.

برچسب ها: پدرو رودریگز ، بارسلونا ، لاتزیو ، چلسی ، اسپانیا
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