باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، پیش از ظهر امروز (چهارشنبه ۱۵ مهر) در مراسم اختتامیه «سومین دوره مسابقه ملی و مسئله محور راهی شو و دومین رویداد توان افزایی هوشمند» با تاکید بر اینکه تلاش برای حل مشکلات مردم، نخبگان و جوانان آینده‌ساز را برخود واجب می‌دانم گفت: شما امید‌های آینده کشور هستید و باید با توسعه و تقویت علم و دانش و افزایش توانمندی‌های تخصصی خود برای موفقیت ایران نقش ایفا کنید.

وی با بیان اینکه هر انسانی، امکان، ظرفیت رشد و موفقیت و دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی را دارد اظهار کرد: لازمه موفقیت و دستیابی به اهداف و آرزو‌های بزرگ، اراده و سعی و تلاش است و همه شما این توانایی را دارید که قله‌های پیروزی را فتح کنید به شرطی که خود را باور داشته باشید و برای دستیابی به هدف همه تلاش خود را انجام دهید.

اگر شما جوانان تلاش کنید هیچ مشکلی نیست که نتوانیم آن را حل کنیم

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانش آموزان و دانشجویان نخبه و برگزیده شرکت کننده در مسابقه ملی و مسئله محور راهی شو، تصریح کرد: اگر شما جوانان اراده داشته باشید و تلاش کنید، هیچ مشکلی در کشور نیست که نتوانیم آن را حل کنیم و خواهیم توانست از این شرایط سختی که دشمنان مردم و ایران امروز برای ما ایجاد کرده‌اند، با سربلندی خارج شویم.

پزشکیان در ادامه، تقوی و عمل صالح را انجام وظیفه بدون خطا و اشتباه دانست و افزود: هرکسی در انجام وظیفه‌ای که برعهده دارد، درست و بدون خطا و اشتباه عمل کند، با تقوا است و هرکسی در انجام وظیفه و تعهد خود کوتاهی به خرج دهد و کار خود را درست انجام ندهد، در مسیر شیطان گام برداشته است.

باید با تلاش و کوشش ایران را به جایگاه اصلی خود برسانیم

رئیس جمهور با اشاره به اینکه اگر انسان‌ها بدون وابستگی به مادیات دنیوی و فقط با در نظرداشتن رضایت خداوند کار کنند، خدا هم در این مسیر آنها را یاری خواهد کرد، گفت: جایگاه اصلی مردم و کشور ما این نیست و همه باید دست به دست هم دهیم و با اتحاد و انسجام و تلاش و کوشش ایران را به جایگاه اصلی خود و قله موفقیت برسانیم.

پزشکیان در ادامه با تاکید بر اینکه دشمنان مردم ایران اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور و زمین گیر کردن ما هستند گفت:، اما اگر همه ما متحد شویم و اختلافات را کنار بگذاریم، دشمنان را ناامید کرده و شکست خواهیم داد.

تا آخرین نفس تلاش خواهم کرد تا کشور از این بحران سربلند خارج شود

وی در ادامه تاکید کرد: امروز به عنوان کسی که مسئولیت سخت و مهمی دارم تا آخرین نفس تلاش خواهم کرد که مردم و کشور از این بحران سربلند خارج شود و اگر همه ما متحد باشیم و دست به دست هم دهیم موفق خواهیم شد و باید همه با هم تلاش کنیم ایرانی مملو از قدرت، خلاقیت و شکوفایی بسازیم.

حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، نیز در سخنانی بیان کرد: تلاش ما این است تا بستری برای حضور و فعالیت جوانان نخبه و توانمند کشور برای کمک به حل مشکلات کشور فراهم کنیم. در این مسیر فرایند مسئله‌محوری بسیار مورد توجه قرار دارد و پس از تبیین مسئله و شناخت آن، تیم‌های تخصصی برای حل مسئله و ارائه راهکار و در نهایت تولید محصول تعیین و فعال می‌شوند، توسعه کسب و کار و ورود به بازار مرحله نهایی این روند است که با حمایت بنیاد ملی نخبگان با مشارکت جوانان نخبه کشور دست به دست هم به مست فتح قله‌های موفقیت و پیروزی حرکت می‌کنیم.