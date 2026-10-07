باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بر اساس گزارش جدید سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، دست‌کم ۸۱ فروند هواپیمای بال‌ثابت، بالگرد و هواگرد بدون سرنشین آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه ایران از دست رفته یا آسیب دیده‌اند.

این آمار بر اساس اطلاعات وزارت جنگ آمریکا، فرماندهی مرکزی این کشور، گزارش‌های بازرس کل و گزارش‌های رسانه‌ای گردآوری شده و ممکن است به دلیل محرمانه بودن برخی اطلاعات، ادامه درگیری‌ها و اختلاف درباره مسئولیت برخی حوادث، در آینده تغییر کند.

بیشترین تلفات مربوط به پهپاد‌های «ام‌کیو-۹ ریپر» است که ۴۵ فروند از آنها در جریان عملیات از دست رفته‌اند. همچنین سه فروند «ام‌کیو-۱» و یک فروند «ام‌کیو-۴سی تریتون» نیز از دست رفته‌اند.

در میان جنگنده‌های سرنشین‌دار، ۱۲ فروند «اف-۱۵ئی استرایک ایگل» آسیب دیده یا منهدم شده‌اند؛ سه فروند در حادثه آتش خودی بر فراز کویت و یک فروند در جریان عملیات بر فراز ایران سرنگون شد. هشت فروند دیگر نیز در حمله موشکی ایران به پایگاه موفق‌السلطی در اردن آسیب دیدند، اما پس از تعمیر دوباره به خدمت بازگشتند.

یک فروند جنگنده پیشرفته «اف-۳۵ای لایتنینگ ۲» نیز بر اثر آتش زمینی ایران آسیب دید. همچنین دو فروند هواپیمای تهاجمی «ای-۱۰ تاندربولت ۲» از دست رفته یا به‌شدت آسیب دیده‌اند.

در بخش هواپیما‌های پشتیبانی نیز هفت فروند هواپیمای سوخت‌رسان «کی‌سی-۱۳۵ استراتوتانکر» آسیب دیده یا از دست رفته‌اند. یکی از این هواپیما‌ها در عراق سقوط کرد و هر شش سرنشین آن کشته شدند و پنج فروند دیگر نیز در جریان حمله به یک پایگاه در عربستان سعودی آسیب دیدند.

یک فروند هواپیمای هشدار زودهنگام «ای-۳ سنتری» نیز هدف حمله قرار گرفت. دو فروند هواپیمای عملیات ویژه «ام‌سی-۱۳۰جی» نیز منهدم شدند و هفت بالگرد نظامی، از جمله مدل‌های «ای‌اچ-۶۴ آپاچی» و «ای‌اچ-۶ لیتل برد»، نیز آسیب دیده یا از دست رفته‌اند.

گزارش کنگره در حالی منتشر شده که هزینه‌های جنگ علیه ایران به ده‌ها میلیارد دلار رسیده است. بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره، هزینه جایگزینی تجهیزات از دست‌رفته تا اول اوت بین ۱.۹ تا ۳.۳ میلیارد دلار برآورد شده است.

سرویس پژوهشی کنگره تأکید کرده است که برخی هواپیما‌های آسیب‌دیده دوباره به خدمت بازگشته‌اند و رقم ۸۱ فروند ممکن است با ادامه بررسی‌ها و انتشار اطلاعات جدید تغییر کند.

منبع: آناتولی