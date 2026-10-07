مغولستان پس از گزارش مرگ یک تکنسین آزمایشگاه در سیبری، با تأکید بر پایین بودن سطح خطر، نظارت بهداشتی در مرز روسیه را افزایش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت مغولستان اعلام کرد که پس از گزارش مرگ یک تکنسین موسسه تحقیقات ضدطاعون در سیبری و قرطینه شدن اطرافیان او، دستور اجرای «نظارت بهداشتی» در مرز با روسیه را صادر کرده است.

وزارت بهداشت مغولستان اعلام کرد: «اگرچه سطح خطر فعلی پایین است، وزارت بهداشت به نهاد‌های مربوطه دستور داده است اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند و برای جلوگیری از خطرات احتمالی، نظارت و پایش مستمر را حفظ کنند».

این اقدامات در حالی انجام می‌شود که اواخر ماه گذشته میلادی، «داریا شیپیلووا» تکنسین ۲۸ ساله یک آزمایشگاه تحقیقاتی ضد طاعون در سیبری با علائم شدید تنفسی بیمار شد و پس از چند روز درگذشت.

مقام‌های روسیه علت مرگ او را «ذات‌الریه با منشأ نامشخص» اعلام کرده‌اند و ابتلا به طاعون را تأیید نکرده‌اند. با این حال، به دلیل محل کار او، احتمال ابتلا به طاعون ریوی مطرح شده و حدود ۲۰۰ نفر از افراد در تماس با او تحت قرنطینه یا نظارت پزشکی قرار گرفتند.

مقام‌های روسیه می‌گویند تاکنون هیچ موردی از طاعون در میان افراد تحت مراقبت، شناسایی نشده است.

سازمان جهانی بهداشت نیز تاکنون مورد تأییدشده‌ای از طاعون در سیبری گزارش نکرده و خطر شیوع گسترده را پایین ارزیابی کرده است.

منبع: العربیه

برچسب ها: طاعون ، سیبری ، مغولستان
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