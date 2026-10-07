سرپرست اداره کل بهزیستی استان تهران گفت: امیدوارم روزی را شاهد باشیم که هیچ کودکی در ایران اسلامی غم در چهره نداشته باشد و همه کودکان در محیطی امن و با امنیت روانی و اجتماعی زندگی کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی- فریدالدین حجت‌الاسلامی در حاشیه برنامه روز جهانی کودک با شعار (لبخند کودک، الفبای وطن) در جمع کودکان و سالمندان تحت پوشش بهزیستی استان تهران در شیرخوارگاه آمنه گفت: سال گذشته حوادث تلخی را پشت سر گذاشتیم و مهرماه امسال نیز آغاز مدارس با یاد کودکان میناب همراه شد؛ امیدوارم دیگر هیچ کودک ایرانی غمگین نباشد.

وی با تأکید بر تعهد بهزیستی استان تهران به همه کودکان وطن گفت: این اداره کل با تمام توان و پتانسیل در خدمت کودکان بی‌سرپرست، کودکان بی‌بضاعت، کودکان کار و خیابان و همه بچه‌هایی است که آینده‌ساز این کشور هستند.

حجت‌الاسلامی با اشاره به برگزاری برنامه امروز گفت: برای این روز، کودکان را دور هم جمع کردیم و شاهد تلفیق نسلی میان کودکان و سالمندان عزیز از مراکز مختلف بودیم. هدف این است که پیوند نسلی شکل بگیرد و انتقال تجربه از کهنسالان و پیران باارزش برای پرورش و رشد بهتر کودکان بهره‌برداری شود.

وی افزود: این کار قشنگ به همت معاونت سلامت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان تهران شروع شده و همکاران در کل اداره کل برای اجرایی و عملیاتی کردن بحث تلفیق بین دو نسل تلاش می‌کنند. امسال در استان تهران در چند نقطه این کار آغاز شده و امیدواریم آثار خیر آن برای جامعه ایران و ایران آینده ساری و جاری باشد.

سرپرست اداره کل بهزیستی استان تهران از رسانه‌ها، خیرین، موسسات خیریه و همکاران تقدیر کرد و گفت: سازمان بهزیستی با وجود تنگناها، با کمک خیرین و موسساتی که همیشه کنار ما بوده‌اند، می‌تواند خدمات خوبی ارائه دهد. در استان تهران ۲۱۲۰ همکار در بخش دولتی و بیش از ۵ هزار نفر در بخش غیردولتی در حال ارائه خدمت هستند.

برچسب ها: هفته جهانی کودک ، کودکان بهزیستی ، بهزیستی استان تهران
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