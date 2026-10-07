به گفته رئیس سازمان چای کشور، تاکنون بالغ بر ۲۴ هزار تن چای خشک تولید شده که ۴ هزار تن آن صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور از برداشت ۱۰۷ هزار تنی برگ سبز چای خبر داد و گفت: شاهد رشد ۱۷ درصدی تولید برگ سبز چای نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. او همچنین با اشاره به تولید بالغ بر ۲۴ هزار تن چای خشک در کشور افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم‌های ظالمانه، اولویت تولید امسال بر تأمین نیاز داخلی است.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه شاهد صادرات ۴ هزار تنی چای خشک ایرانی و ارزآوری ۸ میلیون دلاری هستیم، تصریح کرد: بخش عمده چای خشک تولید شده توسط کارخانه‌ها و صنایع تبدیلی و بسته بندی، وارد بازار داخلی شده است. به گفته جهانساز، تاکنون ۸۸ درصد مطالبات چایکاران شمال معادل ۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. تسهیلات اصلاح، احیا و به زراعی باغات و بهسازی کارخانجات نیز در نیمه دوم سال از محل منابع صندوق حمایت از توسعه صنعت چای یا از محل سرمایه گذاری صندوق در بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد.

او با بیان اینکه برای احیای باغات چای، به ازای هر هکتار ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود، گفت: برای اصلاح باغات نیز ۱۷۰ میلیون تومان، برای هرس کمربر ۱۰۰ میلیون تومان و برای هرس کف بر ۱۵۰ میلیون تومان به ازای هر هکتار پیش بینی شده است. رئیس سازمان چای کشور همچنین به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت یک ساله از محل بهای برگ سبز سال آینده اشاره کرد و افزود: سال گذشته به ازای هر هکتار، ۱۰ میلیون تومان تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت شد که امسال افزایشی خواهد بود.

برداشت برگ سبز چای هر ساله در ۳ چین بهاره، تابستانه و پاییزه انجام می‌شود، چین بهاره از اوایل اردیبهشت ماه، تابستانه تقریبا از اواخر خرداد ماه و چین پاییزه نیز در مهر ماه انجام می‌شود. ۹۰ درصد باغ‌های چای کشور در استان گیلان و ۱۰ درصد دیگر در استان مازندران قرار دارد.

منبع: روابط عمومی سازمان چای کشور