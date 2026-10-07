معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، در بازدید از پروژه‌های بیمارستانی کازرون و کوار بر تأمین و تخصیص اعتبار، استفاده از ظرفیت خیرین و ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی، رفع موانع اجرایی و زیرساختی و تسریع در تکمیل این دو پروژه درمانی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی نوذرپور، چهارشنبه ۱۵ مهر در سفر به استان فارس با حضور در پروژه‌های بیمارستانی کازرون و کوار، وضعیت اجرای این طرح‌ها و موانع موجود بر سر راه تکمیل آنها را بررسی کرد و راهکار‌های تأمین منابع مالی و افزایش سرعت عملیات اجرایی را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به محدودیت منابع دولتی، استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین منابع مالی و شتاب‌بخشی به اجرای پروژه را ضروری دانست و گفت: رفع موانع موجود باید از طریق راهکار‌های قانونی و اجرایی دنبال شود تا روند تکمیل بیمارستان با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین تکمیل زیرساخت‌های پیرامونی بیمارستان را ضروری دانست و بر تأمین پارکینگ، ایجاد دسترسی‌های شهری، فضای سبز، جمع‌آوری آب‌های سطحی و فراهم کردن خدمات آب، برق، گاز و مخابرات تأکید کرد.

وی در ادامه بر رصد مستمر وضعیت پروژه تأکید کرد و تشکیل کارگروه مشترکی با مشارکت فرمانداری، سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان را برای پیگیری مسائل و رفع موانع اجرایی خواستار شد.

در جریان بازدید از بیمارستان ۲۱۷ تختخوابی پردیس کازرون، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه از سوی فرمانداری کازرون ارائه شد و پس از آن، جلسه‌ای تخصصی با حضور مسئولان، پیمانکار و مشاور پروژه برگزار شد.

در این نشست، روند پیشرفت پروژه، موانع موجود در مسیر اجرای طرح و راهکار‌های افزایش سرعت عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری راهکار‌های قانونی و اجرایی برای رفع مشکلات تأکید شد.

در ادامه این سفر، معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه بیمارستان کوار نیز بازدید کرد و در جریان وضعیت اجرای طرح و موانع موجود قرار گرفت. در این بازدید مقرر شد با حمایت و مشارکت خیرین و تخصیص اعتبار از سوی سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی، روند اجرای پروژه فعال‌تر شود و عملیات اجرایی با شتاب بیشتری دنبال شود.

محمدمهدی عبدالهی، مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس نیز در این بازدید حضور داشت و بر ضرورت هماهنگی و پیگیری مستمر دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و تسریع در تکمیل پروژه‌های درمانی استان تأکید کرد.

در پایان بازدیدها، بر تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز، بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی، رفع موانع اجرایی و زیرساختی و رصد مستمر روند اجرای پروژه‌های بیمارستانی کازرون و کوار تأکید شد.

برچسب ها: بیمارستان‌ ، کازرون
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