باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی - سردار یحیی الهی عصر امروز در نشست تخصصی با فعالان اقتصادی که با موضوع نقش پلیس در توسعه امنیت اقتصادی و به مناسبت هفته نیروی انتظامی در اتاق بازرگانی کردستان برگزار شد، با اشاره به اهمیت شنیدن نظرات فعالان اقتصادی اظهار کرد: تلاش ما این است که مطالب و نظرات کارشناسی شما را بشنویم و بر اساس آنچه مطرح می‌شود، در حد توان به تعهدات خود عمل کنیم تا بتوانیم همراه خوبی برای فعالان اقتصادی باشیم.

وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی در کنار امنیت نظامی و انتظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: امروز نوع تهدیدها تغییر کرده و دشمن در کنار مسائل نظامی، اقتصاد و زیرساخت‌های کشور را نیز هدف قرار داده است؛ بنابراین همه بخش‌ها باید متناسب با شرایط موجود به وظایف خود عمل کنند.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در شرایط سخت کشور گفت: فعالان اقتصادی سال‌هاست در شرایط مختلف اقتصادی و تحریم‌ها به فعالیت خود ادامه داده‌اند و اجازه نداده‌اند مشکلات موجود، چرخه تولید، تجارت و تأمین نیازهای مردم را متوقف کند.

سردار الهی ادامه داد: امروز جنگ اقتصادی نیز در جریان است و همان‌طور که در حوزه نظامی نیازمند حضور و ایستادگی هستیم، در حوزه اقتصاد نیز باید همه پای کار باشند. فعالان اقتصادی در این عرصه نقش مهمی دارند و دستگاه‌های مسئول نیز باید برای حمایت از آنان و رفع موانع تلاش کنند.

وی با تأکید بر فلسفه خدمت در مجموعه انتظامی تصریح کرد: فلسفه وجودی انتظامی، نوکری و خادمی مردم است و ما باید بر اساس نیاز جامعه وظیفه خود را انجام دهیم. فعالان اقتصادی نیز در ایجاد امنیت روانی جامعه، رونق اقتصادی و تأمین معیشت مردم نقش ویژه‌ای دارند و باید مسائل و دغدغه‌های آنان را جدی گرفت.

فرمانده انتظامی استان کردستان با اشاره به ضرورت توجه به قوانین و مقررات گفت: تلاش ما این است که در چارچوب قانون، ماده، تبصره و اختیاراتی که داریم، گره‌گشا باشیم. اگر بخشی از مقررات یا بخشنامه‌ها برای فعالان اقتصادی مشکل ایجاد می‌کند، باید این موارد مطرح و در مسیر قانونی برای رفع آنها اقدام شود.

سردار الهی با تأکید بر استمرار ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: انتظار داریم مسائل و مطالبات خود را مطرح کنید؛ هر جا در حوزه انتظامی بتوانیم کمک کنیم، در خدمت شما هستیم و موضوعات را بررسی می‌کنیم؛ حتی اگر نتیجه بررسی مطابق انتظار نباشد، پاسخ آن را به شما اعلام خواهیم کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط بازار و ضرورت تصمیم‌گیری متناسب با وضعیت اقتصادی جامعه گفت: در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیم‌ها به‌گونه‌ای باشد که به مردم و بازار آسیب نزند و نمی‌توان شرایط اقتصادی را مانند شرایط عادی دید. همه ما باید نسبت به نیاز جامعه و مشکلات مردم احساس مسئولیت کنیم.

فرمانده انتظامی استان کردستان در پایان بر تداوم تعامل میان نیروی انتظامی و فعالان اقتصادی تأکید کرد و گفت: پلیس خود را در کنار فعالان اقتصادی می‌داند و هر جا نیاز باشد، در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی برای رفع مشکلات و کمک به فعالیت سالم اقتصادی ورود خواهد کرد.