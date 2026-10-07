باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - در نشستی که میان مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان و مدیرکل بنادر و دریانوردی استان برگزار شد، این تنش قدیمی دوباره روی میز آمد؛ نه برای رد توسعه، بلکه برای یافتن راهی که هم بندر بماند و هم دریا.

خوزستان، به‌واسطه موقعیتش در شمال خلیج فارس، هم از ظرفیت‌های بندری و دریایی قابل‌توجهی برخوردار است و هم از زیست‌بوم‌های حساسی که سال‌هاست زیر فشار فعالیت‌های صنعتی، آلودگی‌ها و تغییرات اقلیمی نفس می‌کشند.

بندر امام خمینی، خرمشهر و آبادان، در کنار تالاب‌ها و مناطق حفاظت‌شده، این استان را به نقطه‌ای بدل کرده که در آن هر طرح توسعه‌ای، پیش از اجرا، باید پاسخ محیط‌زیست را بدهد. سال‌هاست فعالان محیط‌زیست و کارشناسان درباره آثار فعالیت‌های بندری بر آب، هوا و زیست‌بوم دریایی هشدار می‌دهند؛ هشدارهایی که گاه در برابر فشار اقتصادی و اشتغال، به حاشیه رانده شده‌اند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان در این نشست، موضع خود را اعلام کرد: اصل توسعه و استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های موجود مورد مخالفت نیست، اما توسعه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا شود که ضمن حفظ ظرفیت‌های اقتصادی و زیرساختی، الزامات محیط‌زیستی و کیفیت محیط نیز مورد توجه قرار گیرد.

او تأکید کرد که ضوابط محیط‌زیستی نباید به شکلی اعمال شود که مانع تحقق اهداف توسعه‌ای شود؛ بلکه باید با نگاه کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، راهکارهایی برای کاهش و جبران آثار و پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های توسعه‌ای پیش‌بینی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بخشی از محدودیت‌های موجود در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای، خارج از اختیارات استان است؛ بنابراین لازم است ضمن استفاده از ظرفیت‌های استانی، موضوعات و موانع قانونی و اداری در سطوح ملی نیز پیگیری شود.

این جمله، تصویری بزرگ‌تر را نشان می‌دهد؛ جایی که گره‌های توسعه بندری نه در اهواز، بلکه در تهران باز می‌شوند.

او با اشاره به اهمیت ظرفیت‌های بندری و دریایی استان، بر ضرورت استفاده حداکثری و مسئولانه از این ظرفیت‌ها تأکید کرد: خوزستان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه بنادر، دریانوردی و تجارت برخوردار است و باید با اتخاذ رویکرد توسعه پایدار، زمینه بهره‌برداری مناسب از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

در این نشست، بر ضرورت تشکیل جلسات کارشناسی مشترک، بررسی دقیق ضوابط و محدودیت‌های موجود و دستیابی به راهکارهای اجرایی از طریق تعامل میان دستگاه‌های تخصصی تأکید شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان یادآور شد: هدف اصلی باید دستیابی به نقطه‌ای مشترک میان توسعه اقتصادی و صیانت از محیط‌زیست باشد؛ به‌گونه‌ای که هم ظرفیت‌های توسعه‌ای استان فعال شود و هم الزامات و ملاحظات محیط‌زیستی به شکل مؤثر و اصولی مورد توجه قرار گیرد.