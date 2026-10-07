انصارالله می‌گوید با حملات موشکی و پهپادی، پیشروی نیرو‌های دولت مستعفی یمن با حمایت عربستان در استان شمالی الجوف را متوقف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که رزمندگان این جنبش مانع پیشروی نیرو‌های دولت مستعفی یمن با حمایت عربستان در استان الجوف شد‌ه‌اند.

الجوف یکی از استان‌های شمالی یمن است و در مرز عربستان قرار دارد. این استان یک منطقه وسیع و عمدتاً بیابانی است که بین مناطق تحت نفوذ انصارالله در شمال‌غرب یمن و مناطق شرقی‌تر قرار گرفته است.

به گفته یحیی سریع، انصارالله این نیرو‌ها را با چندین فروند موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار داده که در پی آن، ده‌ها نفر کشته یا زخمی شده و چندین خودرو نیز منهدم شده‌اند.

در روز‌های اخیر حملات علیه یمن شدت گرفته و عمدتا در مناطق اطراف تنگه باب‌المندب متمرکز بوده است. این هفته، نیرو‌های دولت مستعفی یمن با پشتیبانی هوایی عربستان، ضدحمله‌ای را برای تصرف مناطق راهبردی نزدیک تنگه باب‌المندب و اطراف شهر مخا آغاز کردند.

به گفته منابع نظامی و دولتی یمن، در جبهه غربی، درگیری‌ها همچنان عمدتاً در منطقه ذباب، مشرف بر تنگه باب‌المندب متمرکز است. نیرو‌های طرفدار دولت مستعفی نیز تلاش می‌کنند در ارتفاعات راهبردی شرق این منطقه ساحلی پیشروی کنند. 

منبع: الجزیره

برچسب ها: انصارالله یمن ، دولت مستعفی یمن ، عربستان
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