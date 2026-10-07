تلفات سیل در تایلند به ۵۲ نفر افزایش یافت و این حادثه نزدیک به ۳.۲ میلیون نفر را در ۲۷ استان این کشور تحت تأثیر قرار داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اداره پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی تایلند اعلام کرد شمار قربانیان سیل در این کشور به ۵۲ نفر رسیده است و نزدیک به ۳.۲ میلیون نفر در استان‌های شمالی، مرکزی و شرقی تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند.

استان پراچین بوری با ۱۹ قربانی همچنان بیشترین تلفات را داشته است. پس از آن، استان ساموت پراکان با ۹ کشته و سوپان بوری با ۵ کشته قرار دارند.

نی‌رات فونگ‌سیت‌تی‌تاوون، مدیرکل اداره پیشگیری و کاهش بلایای طبیعی تایلند گفت در حال حاضر ۲۷ استان به دلیل بارندگی شدید و ورود حجم زیادی از آب از مناطق شمالی با سیلاب مواجه هستند. به گفته او، نیرو‌های امدادی و تجهیزات به‌صورت شبانه‌روزی برای تخلیه آب و کمک به ساکنان مناطق آسیب‌دیده به کار گرفته شده‌اند.

اداره هواشناسی تایلند نیز برای روز‌های ۹ تا ۱۳ اکتبر نسبت به وقوع طوفان، رعدوبرق شدید، وزش باد‌های قوی و بارندگی سنگین هشدار داده است. نخست‌وزیر تایلند نیز پیش‌تر از مسئولان تمام استان‌ها خواسته بود برای موج جدید بارندگی آماده باشند و فرمانداران و مقام‌های محلی در مناطق خود حضور داشته و بر عملیات امدادرسانی نظارت کنند.

رویترز امروز گزارش داد سیلاب‌های اخیر خسارت قابل‌توجهی به بخش صنعتی تایلند وارد کرده و برآورد اولیه خسارت این بخش به حدود ۶ میلیارد بات، معادل ۱۷۸ میلیون دلار، رسیده است.

منبع: تاس

برچسب ها: سیل ، حوادث طبیعی
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