معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: رویکرد برنامه‌های امسال خانواده‌محور ،گروهی، محله‌محور و مبتنی بر مشارکت خود کودکان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛الهام قبادی- موسوی چلک، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌و‌گو با برنامه روز جهانی کودک با اشاره به نقش پررنگ این سازمان در حوزه کودکان در اسناد و قوانین گفت: قانون تشکیل سازمان، قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، حقوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قوانین مختلف، نشان می‌دهد بهزیستی از گذشته دور تا امروز با کودکان عجین بوده است.

وی افزود: با توجه به شرایط کشور و تجربه سخت کودکان در دو جنگ اخیر و دوری بیش از یک سال از مدرسه، امسال برنامه‌های متفاوت‌تری نسبت به سال‌های قبل پیش‌بینی شده است. برنامه‌ها خانواده‌محور، گروهی و محله‌محور هستند و مشارکت خود کودکان در آنها مورد تأکید است تا خودشان نقش‌آفرینی داشته باشند.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: پیش‌تر سنجش سلامت روان کودکان در پنج شهر انجام شد و اکنون تمام مراکز شبانه‌روزی از منظر سلامت روان غربالگری می‌شوند. خدمات مشاوره در مراکز دولتی و غیردولتی نیز برای کودکان تحت پوشش سازمان در قالب یاری‌بر با متخصصان بیرون از سازمان ارائه می‌شود.

وی از رونمایی سامانه جامع کودکان در هفته ملی کودک خبر داد و افزود: این سامانه که بیش از دو سال زمان برده، آرزوی دیرینه بسیاری بوده است تا همه اطلاعات لازم از طریق یک سامانه دریافت شود. رونمایی این سامانه در روز ملی هفته کودک برگزار می‌شود.

موسوی چلک ادامه داد: ۱۲ راهنمای عمل به زبان ساده برای همه کسانی که می‌خواهند در حوزه کودک فعالیت کنند، منتشر می‌شود تا یکسان‌سازی فرایند‌ها در این بخش انجام شود.

وی با تأکید بر برنامه‌های محله‌محور گفت: تلاش ما این است که صدای بازی، شادی و نشاط کودکان در کوچه‌ها و محلات شنیده شود. برای این کار با ظرفیت‌هایی مانند مراکز بهزیستی، مراکز غیردولتی، کانون‌های فرهنگی مساجد، پایگاه‌های جوانان، پارک‌ها و میادین بزرگ همکاری داریم. مشکل کمبود فضا و مکان نداریم؛ مسئله سازماندهی برنامه‌ها با همکاری خود بچه‌ها، تشکل‌ها، آموزش و پرورش و انجمن اولیا و مربیان است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که امسال استقبال متفاوت‌تری از هفته ملی کودک نسبت به سال‌های قبل صورت گیرد، به‌ویژه اینکه سال گذشته امکان برگزاری برنامه‌های شادمانی به شکل مطلوب فراهم نشد.

 

برچسب ها: بهزیستی استان تهران ، هفته کودک ، کودکان بهزیستی
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