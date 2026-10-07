روستا ، از پایگاه تولید تا قله های علمی

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - امروز ۱۵مهر روز ملی روستا نام گذاری شده روز مردان و زنان غیوری که در تولید کشور نقش ارزنده ای دارند.

با توجه به تحریم ها و تهدیدات دشمنان ، روستا نشینان در مقابله با ترفنده های بیگانگان قهرمانانه ایستادند و دست از تولید برنداشتند.

گیلان از جمله استانهای کشور است که نقش ارزنده ای در انواع محصولات دارد.

برنج، زیتون ، فندوق، بادام زمینی ، انواع مرکبات و حبوبات، چای، پرورش انواع ماهی و ..... از اهم محصولات گیلان شمرده می شود.

گیلان ظرفیت های بالای در بخش تولید دارد، کشاورزان در حوزه های مختلف تولیدی نیازمند نگاه ویژه مسئولان ذی ربط است.

توجه به روستا از مهاجرت روستانشینان جلوگیری می شود و به نوعی انگیزه تولید در مناطق روستایی استان افزایش می یابد.‌

توجه به بهداشت و درمان، توسعه راه روستایی و ایجاد امکانات ورزشی و تفریحی از اهم مطالبات روستا نشینان می باشد.‌

اگر در هر فصول سال از روستاهای گیلان گذر کنید شاهد طبیعت بکر و مردمانی با فرهنگ اصیل این دیار می شوید.

از غرب تا شرق ، از شمال تا جنوب این استان هر کدام به تفکیک دارای آداب و رسوم و زبان شیرین خاصی است.

و اما از دل همین روستاها با امکانات کم ، نخبگانی تحویل جامعه شدند که در راستای توسعه استان و همچنین در سطح ملی و جهانی خوش درخشیدند.

نخبگانی که از دل همین روستاها در حوزه های علمی، ورزشی ، هنری و دینی و مذهبی و کشور .... نام آوازه جهانی یافته اند و یا اکنون مدیران و مسئولانی در کشور هستند و در حال خدمات رسانی به عموم مردم در جای جای خطه پهناور ایران هستند و نام روستا را به درستی و ارزشمندی بالا برده اند.

اکثر نخبگان و‌مدیران کشور همان کودکانی هستند که روزگاری در کوچه‌باغ‌های همین روستاها درس زندگی و کار یاد گرفتند و امروز همان نگاهِ “سخت‌کوشی و تولید” را به اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیریِ کشور تزریق کرده‌اند.»

با توجه به ظرفیت های بالای روستا و استعدادهای نهفته در دل این روستاها امیدواریم مسئولان امر بیش از پیش در راستای توسعه خدمات به روستانشینان بکوشند .‌

این روز بر همه مردان و زنان غیور روستا نشین که در شرایط های مختلف و بحرانی سنگر تولید را رها نکرده اند مبارک.